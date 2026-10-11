（华盛顿综合电）美国司法部已对美国五大电视网展开调查，调查聚焦于这些媒体此前联合暂停白宫电视记者团联合采访的行为，是否违反联邦反垄断法。

美国司法部星期六（10月10日）证实，属下反垄断局正在调查，美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）、美国有线电视新闻网（CNN）、全国广播公司（NBC）与福克斯新闻（Fox News）是否违反相关法律。

司法部发言人说：“电视记者团的成员联合抵制对白宫活动的报道。商业竞争对手之间的联合抵制行为，可能触犯《谢尔曼法》（Sherman Act）。”

《谢尔曼法》于1890年通过，是美国第一部联邦反垄断法。

此次调查标志着，特朗普政府与主流媒体的冲突进一步升级。此举也通过向新闻机构施加直接的法律压力与潜在的财务压力，迫使它们即使对白宫做法不满，也要继续报道总统活动。

美国新闻自由记者委员会主席布朗说：“新闻机构的报道决策受到宪法第一修正案保护。白宫此前已采取报复行动禁止特定媒体机构进入，如今又动用反垄断权力，再次且更肆无忌惮地试图恐吓记者。”

特朗普多次指主流媒体报道假新闻。9月19日，白宫以报道失实为由，禁止CNN、新闻频道MS NOW和新闻网站Politico进入白宫采访。

这三家媒体随即向特朗普政府提起诉讼。CNN与共同组成白宫电视记者团的其他四家电视网也暂停对白宫的联合采访。

9月24日，哥伦比亚特区联邦地区法院法官凯利下达临时限制令，暂时阻止特朗普政府执行这项禁令，同时下令政府立即归还三家媒体的记者证。

白宫电视记者团随后恢复对白宫活动的采访报道，但双方围绕特定总统活动的采访权限与联合采访的人员分配仍争端不断。