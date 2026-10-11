世界银行正与30至40个国家商讨提供危机援助，协助它们应对中东战争引发的能源价格上涨及经济冲击。

世界银行行长彭安杰在国际货币基金组织（IMF）和世界银行本周举行年会前接受路透社访问时说，全球经济迄今展现一定韧性，部分得益于人工智能领域的大规模投资，以及石油供需调整。

因此，自美伊战争2月底爆发以来，寻求动用世行首批250亿美元（约320亿新元）紧急援助资金的国家不多。

不过，柴油和肥料价格急升，加上超强厄尔尼诺现象可能带来的冲击，正加重发展中国家的负担。

彭安杰说：“压力确实存在，因此我认为在未来几个月，可能有更多国家寻求动用首批500亿至600亿美元的部分资金。”这包括250亿美元紧急援助，以及可从已批准项目重新调配的350亿美元。

“我们正与其中许多国家进行磋商——你知道，目前有30到40个国家正在与我们对话。”

许多发展中国家仍面对冠病疫情及俄乌战争后遗留的财政压力，加上能源价格和借贷成本上涨，处境更加困难。

世行估计，发展中国家今年须向外国债权人偿还约4000亿美元债务，其中三分之一是利息。

彭安杰指出，目前更多国家倾向调整现有世行项目，而非直接申请紧急资金。他说，若局势恶化，世行可提供高达1000亿美元的资金支持。

彭安杰说，世行将继续推动私人投资，并与IMF合作缓解发展中国家的债务压力，包括通过债务置换计划，协助各国以成本较低的新债取代旧债，将节省的资金用于教育、医疗及水资源等领域。