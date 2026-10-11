巴西总统卢拉的竞选团队指控科技巨头Meta限制卢拉在社交媒体上的帖文传播，涉嫌干预总统选举，偏袒他的对手弗拉维奥·博索纳罗。

法新社报道，寻求连任的现任巴西总统卢拉，将在10月25日举行的第二轮投票中，与极右翼前总统博索纳罗之子、参议员弗拉维奥·博索纳罗（Flavio Bolsonaro）对决。

卢拉竞选团队星期六（10月10日）发表声明说，Meta旗下的Instagram近日阻止卢拉的账号推广帖文，其中一则官方帖文的观看次数也出现异常中断，影响传播范围。

声明还指出，在上星期天（4日）举行首轮投票前，卢拉及其他左翼领袖的账号突然从Instagram搜索结果中消失。

“这一系列技术问题……令人强烈怀疑Meta的行为构成试图干预巴西选举进程，以助弗拉维奥·博索纳罗的竞选。”卢拉竞选团队已就此事向选举法院提出投诉。

延伸阅读 巴西总统卢拉竞选团队指责干预选举 Meta予以否认

弗拉维奥在上星期天（4日）的第一轮投票中获得47%的选票，略高于卢拉的45%；其余候选人得票率则都低于5%，无缘进入下一轮角逐。

巴西高等选举法院星期六下令Meta在48小时内说明，是否限制卢拉竞选帖文的传播范围，并逐一交代针对卢拉官方账号采取的措施，以及视频观看数据异常的原因。

Meta巴西办事处否认指控，称有关说法纯属虚假，缺乏事实依据”。

Meta告诉法新社，许多技术问题并非仅影响巴西或特定账号，并强调公司遵守选举法规，致力确保各方公平使用平台。