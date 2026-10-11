一艘载有约350名移民的船只在非洲国家吉布提附近海域翻覆，造成至少109人死亡，包括15名儿童，另有约116人失踪。

法新社报道，联合国国际移民组织星期天（10月11日）发表声明说，船难发生在10月8日至9日夜间，地点位于吉布提北部奥博克镇（Obock）以北海域。

根据幸存者的说法，船只当时正从吉布提前往也门，途中翻覆。

救援人员目前已寻获109具遗体，包括52名男子、42名女子和15名儿童。遇难儿童中有九名女童和六名男童。超过80人在船难中幸存，全部是埃塞俄比亚公民。

国际移民组织驻吉布提代表处主任科伊萨克（Alexandre Coissac）说，国际移民组织团队正与吉布提当局合作，在现场提供紧急援助。

科伊萨克指出，这起悲剧再次凸显移民为寻求经济机会，冒险沿这条移民路线前往波斯湾国家所面对的危险。许多来自非洲之角的移民试图横渡曼德海峡抵达也门，再辗转前往波斯湾国家寻找工作。

国际移民组织说：“尽管中东地区局势日益动荡，但贫困、不安全以及气候变化日益加剧的影响，仍迫使许多人踏上这段旅程。”