（伦敦彭博电）最新发布的一项全球调查显示，冠病疫情期间公众对科学信任度大增的现象已基本消退，其中经济处于弱势的群体信任度降幅最为剧烈。专家警告，这一趋势可能对全球公共卫生安全带来深远威胁。

总部位于伦敦的健康研究基金会维康信托（Wellcome）联合盖洛普与益普索，对全球超过14万名成年人展开的调查显示，2025年全球有72%的受访者表示对科学“至少有一定程度的信任”，低于2020年的80%和2018年的77%。对科学家的高度信任比率同样跌破疫情前水平。

维康信托首席执行官勒廷根说，疫情期间防疫措施与疫苗的政治化加剧了社会极化。随着多国疫苗接种率走低、可预防疾病如麻疹出现反弹，公众信任度的下滑正进一步加剧全球卫生风险。

这种下滑趋势在经济拮据人群中尤为明显。2025年，自称生活宽裕的人群中，有39%表示对科学抱有高度信任，而生活拮据的人群中，这一比率仅为20%。

自疫情以来，这种差距进一步拉大。2020年至2025年间，经济拮据人群中对科学高度信任的比率下降了16个百分点，而生活宽裕人群中的降幅为10个百分点。经济不平等程度较高的国家，以及民众对公共机构信心不足或认为腐败现象严重的地区，对科学的信任度往往也较低。

勒廷根说，经济拮据的人可能会将科学视为一个未能惠及他们的更广泛体系的一部分。他觉得，科学家还要更好地与这些群体建立联系。

医疗服务方面的经历也与信任度密切相关。尽管全球有26%的人表示对科学抱有高度信任，但在那些对自己国家医院和卫生诊所充满信心的人群中，这一比率上升到43%。

信任也与疫苗接种之间存在关联。当被问及医生或护士推荐接种疫苗时会如何应对，34%的受访者表示会立即接种，48%的受访者则希望先考虑一下，还有15%的受访者表示根本不接种疫苗。

分析显示，愿意立即接种推荐疫苗的人群，对科学抱有高度信任的比率，是那些不接种疫苗人群的两倍，分别为36%和18%。

勒廷根认为，疫苗接种率下降表明，不信任情绪可能带来的后果不仅限于个人，因为疫苗不仅能保护接种者，还能保护更广泛社区中那些无法接种疫苗或无法产生强效免疫反应的人群。