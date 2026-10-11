胡塞武装尚未明确承认发动这次袭击，但星期天（11日）在社交媒体平台X发表声明，警告所有航空公司、工作人员及旅客等各方，不要使用沙特机场和空域。

声明写道：“这些机场和空域可能遭到袭击，已成为我军的行动区域，但麦加和麦地那（圣城）的机场除外。”

胡塞武装控制的马西拉电视台星期天稍后播出的另一份声明说：“除非沙特停止对也门的侵略与干涉，否则更严重的后果还在后头。”

沙特民航总局说，12名死者中有四名沙特人、两名孟加拉人，其余六人分别来自美国、埃及、约旦、叙利亚、巴勒斯坦和苏丹。309名伤者中，部分人伤势严重。

这是哈立德国王国际机场一周内第三次遇袭，也是自2015年伊斯兰国组织在沙特东部城市盖提夫（Qatif）发动自杀式袭击夺走21条人命以来，沙特遭受的最致命袭击。

沙特主导的多国联军称，胡塞武装袭击机场航站楼，造成旅客和机场工作人员死伤，构成战争罪。联军誓言对袭击作出坚决回应。

胡塞武装控制的媒体星期天则报道，沙特对也门萨那省实施了两次袭击。

联合国秘书长古特雷斯说：“针对平民与民用基础设施的袭击违反国际法。这类袭击必须立即停止。”

欧盟委员会主席冯德莱恩形容袭击是一次“危险的升级”，并指伊朗支持的武装组织所发动的袭击正把地区推向暴力循环。巴基斯坦、伊拉克、德国、英国、阿联酋等国也谴责这次袭击。

美国总统特朗普星期六说，美国可能加入沙特打击胡塞武装的行动。他形容这次袭击“不可接受”，并透露将与沙特王储穆罕默德通电话，商讨如何应对。

分析：沙特因一系列误判 面临重陷也门冲突风险

美国有线电视新闻网（CNN）分析指出，沙特近年来积极推动经济转型，努力远离地区动荡，却因一系列误判而面临重陷也门冲突的风险。

其中一项误判，是沙特高估了美国对其安全的支持。尽管沙特去年与华盛顿签署新的防务协议，但美国近期仍拒绝沙特提出的直接打击胡塞武装的要求。

据CNN报道，沙特王储穆罕默德上个月曾两度与特朗普通话，要求美国打击胡塞武装，但特朗普拒绝出手。美国随后在阿曼与胡塞武装举行会谈，试图维持双方的停火安排。

胡塞武装表明，冲突针对的是沙特，而非美国，因此美国船只仍可通行红海。

沙特与阿联酋关系破裂，也是导致局势恶化的原因之一。

CNN指出，沙特去年底因阿联酋支持也门一支与其立场相左的武装力量，结束了双方长达十年的伙伴关系，并要求阿联酋撤出也门。阿联酋撤军后，沙特却未能有效整合原由阿联酋支持的武装力量，留下权力真空。

美国和以色列对伊朗发动战争后，沙特未能预料到胡塞武装会撕毁停火协议、宣布对沙特船只实施海上封锁，并沿也门海岸发动闪电攻势；沙特与也门境内各支反胡塞武装之间也缺乏协调。

袭击发生后，哈立德国王国际机场暂停营运，以评估损失并确认设施安全。不过，为期五天的世界能源大会仍按计划于星期天在利雅得开幕。主办方说，定于10月26日至29日在利雅得举行的未来投资倡议大会也将如期举行。

另据法新社引述当地家长星期天收到的通知电邮报道，利雅得所有学校接下来一周将改为线上教学。这是沙特教育部在不到一个月内第二次发布类似指令。

美国、加拿大、德国和西班牙驻沙特大使馆都建议本国公民避免使用哈立德国王国际机场。一名西方外交官员告诉法新社，多家大使馆已禁止工作人员在未来一周内使用这座机场。