罗马天主教教宗良十四世透露，医生近日在他的肺部发现一个小结节，他将在本周接受手术切除。这是71岁的良十四世自去年就任教宗以来，首次传出健康问题。

路透社报道，良十四世星期天（10月11日）在梵蒂冈圣伯多禄广场主持每周例行祈祷活动时，向信众公布自己的健康状况。

他说：“最近在一些医疗检查中，医生发现我的肺部有一个局部结节。它在非常早期的阶段就被发现，而且范围受到良好控制。”

良十四世指出，医生认为有必要进行干预治疗，因此他决定遵从医疗建议，接受手术切除结节。手术已安排在未来几天进行。

肺结节是肺部出现的小型局部病灶，可能属于良性。根据美国胸腔学会的数据，整体而言，少于5%的肺结节最终确诊为癌症，但风险会随年龄、结节大小及其他因素而增加。

良十四世于2025年5月获选为教宗，相较于历任教宗，他的年龄较轻。他平时热爱运动，包括打网球，此前没有已知的健康问题。

梵蒂冈新闻办公室说，预计教宗术后需要约一周时间康复，但未立即提供更多健康详情。

良十四世目前公务繁忙，原定于11月6日至17日展开为期11天的南美洲访问，行程包括乌拉圭、阿根廷和秘鲁。