英国哈里王子与妻子梅根预计星期四（10月15日）前往英格兰中部城市诺丁汉，展开两人今年8月迁回英国定居后的首次联合公开活动。

法新社引述《星期日泰晤士报》报道，现年42岁的哈里与45岁的梅根将访问诺丁汉三家慈善机构的项目。这些项目通过音乐、电影、体育活动及缓解粮食贫困等问题，为年轻人和当地社区提供支持。

诺丁汉对两人具有特殊意义。2017年宣布订婚后，哈里与梅根首次共同出席公开活动，地点正是这座城市。

报道认为，这次访问显示两人希望继续以公众人物的身份活跃于英国社会。

不过，这与英国国王查尔斯三世上个月在一封信中表明的立场有所不同。查尔斯指出，哈里夫妇的身份更接近普通公民，而非公众人物，也不应再以“殿下”称呼他们。

哈里与梅根2020年因与英国王室关系紧张，退出王室公务并移居美国加利福尼亚州。

尽管两人与查尔斯的关系后来有所改善，但哈里与哥哥威廉王子的关系仍然疏远。

今年8月，哈里与梅根出人意料地携两名年幼子女返回英国定居。

《星期日泰晤士报》也报道，哈里一家预计将在圣诞节期间返回美国。报道引述两人的一名友人说，他们知道自己不会获邀参加王室圣诞聚会，也不打算等待邀请。

英国王室传统上会在英格兰东部的桑德灵厄姆庄园共度圣诞节。