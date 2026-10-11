（华盛顿/基辅综合电）美国总统特朗普在指责乌克兰总统泽连斯基执意袭击俄罗斯炼油厂的行为推高了全球油价，并建议乌克兰换个新总统之后，突然宣布俄乌双方已同意停止打击彼此的能源基础设施，但泽连斯基否认。

特朗普星期天（10月11日）在他的社媒平台Truth Social上发文说：“即刻起，俄乌战争实施‘能源停火’。双方均已同意。切勿破坏！”

特朗普未透露细节，但泽连斯基随后告诉美国新闻网站Axios，特朗普关于能源停火的声明对他来说是“新消息”。不过他也说，如果莫斯科同意“能源停火”，基辅也会接受。

美俄柴油协定引发美乌领导人矛盾

特朗普星期五（9日）与俄罗斯总统普京会谈后宣布，放宽对俄罗斯的战时制裁，以换取俄罗斯供应大量柴油，以期在美国中期选举前压低能源价格，缓解共和党选情压力。俄罗斯次日便宣布部分解除柴油出口禁令，先向全球市场供应50万吨柴油。

泽连斯基批评美国此举是给普京送礼，指这不利于结束俄乌战争，甚至将俄军星期六对乌克兰东南重镇扎波罗热的袭击，归为“对美国的谢礼”。这场袭击造成了20人死亡，其中包括三名儿童。

特朗普星期六（10日）在白宫对媒体讲话时，则反指泽连斯基执意袭击俄炼油厂的行为损害了全球柴油供应、导致美国柴油价格飙升，并要求乌克兰停止这类袭击。

特朗普说：“我跟他（泽连斯基）说过，‘你想干什么就干什么，但别打炼油厂。目标有的是，别打炼油厂。’可他还是跑去打了。他最好赶紧给我打住。”

他补充道：“我建议（乌克兰）找一个能达成协议的新领导人，因为他本可以达成很多协议，但出于某种原因他从不这么做。”

特朗普也说，普京“强烈”希望看到一项和解方案，“但不知出于什么原因，泽连斯基不想达成协议”。

泽连斯基星期天接受美国广播公司（ABC）访谈时回应说，如果俄罗斯同意完全停火60天，乌克兰就将举行大选。

泽连斯基对特朗普喊话道：“请告诉普京，给我们两个月，60天的全面停火，只要60天，我们就会组织大选。”

英国与欧盟表态支持基辅

特朗普与普京的柴油协定，引来美国国内及以欧洲为主的国际社会批评。

阿拉斯加州共和党籍参议员穆尔科斯基（Lisa Murkowski）批评特朗普此举是在给战争输血。她在社媒写道：“战争结束后我们可以讨论俄罗斯重返全球能源市场的问题，但在此期间，我们需要断绝一切为战争输血的东西。”

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯批评，解除对俄罗斯的制裁只会助长俄罗斯的战争势头，并强调欧洲不会这样做。

英国首相伯纳姆也在星期六与泽连斯基通电话，向他重申英国完全支持乌克兰，并承诺将继续加强对俄罗斯的制裁。