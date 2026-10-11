乌克兰总统泽连斯基说，如果俄罗斯同意全面停火60天，乌克兰就可以举行选举。他回应美国总统特朗普要求乌克兰更换领导人的言论时，强调乌克兰领导人应由本国人民决定。

泽连斯基星期天（10月11日）接受美国广播公司（ABC）节目访问时说，他已向特朗普团队表明，如果美方希望乌克兰举行选举，就应该要求普京同意停火。

他说：“请告诉普京，给我们两个月，也就是60天的全面停火，我们就能组织选举。”

特朗普：俄乌战争进入“能源停火”状态

特朗普星期天则在社媒发文称，即刻起，俄乌战争进入“能源停火”状态，双方均已同意。

不过，泽连斯基随后接受美国新闻网站Axios简短访问时说，特朗普的宣布对他而言也是“新消息”。

但他表明，“如果俄罗斯同意能源停火，乌克兰也会同意”。

他进一步指出：“如果特朗普总统已与普京谈妥，请告诉我们停火何时开始。我们已经准备好，也会接受。”

特朗普星期六（10日）在白宫告诉记者：“我认为乌克兰是时候换一位新总统了。”

对此，泽连斯基强调，选择国家领导人“应由乌克兰人民决定”，并指出普京同样希望乌克兰更换领导人。

特朗普也批评乌克兰袭击俄罗斯炼油厂，导致燃油价格上涨。此前一天，美国宣布暂时放宽对俄罗斯的战时制裁，以换取俄罗斯供应大量柴油。泽连斯基批评美国是给普京送礼，指这不利于结束俄乌战争。

泽连斯基反驳说，当全世界都明白燃油价格上涨是受到中东战争影响时，却很容易把责任归咎于乌克兰。

泽连斯基星期天早些时候也提出，只要俄罗斯停止袭击乌克兰能源基础设施，乌方就愿意停止打击俄罗斯炼油厂。他强调，任何缓和局势的措施都必须是对等的，并获得实际保障。