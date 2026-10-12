沙特与伊朗外长就近期地区冲突升级及缓和紧张局势的努力进行通话，这是自伊朗支持的胡塞武装加大对沙特的袭击力度以来，两国官员首次公开接触。

路透社引述沙特国家通讯社报道，伊朗外交部长阿拉格齐星期天（10月11日）在社媒Telegram账号上发文称，德黑兰愿提供一切协助，以促进沙特阿拉伯和也门之间的对话。

阿拉格齐当天与沙特外长费萨尔通电话时，发表上述言论。双方在通话中讨论了西亚地区的最新局势。

阿拉格齐对紧张局势升级表示严重关切，他指出坚持采取军事手段而对政治解决方案视而不见只会使现状更加复杂，并强调西亚危机没有军事解决之道。

此次通话正值沙特阿拉伯与也门胡塞武装之间的冲突急剧升级之际。沙特加强对胡塞武装控制区的空袭，而胡塞武装则多次使用导弹和无人机袭击沙特境内的目标，包括机场和能源设施。

战火已日益蔓延至也门境外。据沙特当局称，胡塞武装星期六（10日）袭击利雅得哈立德国王国际机场的一个客运航站楼，造成13人死亡，309人受伤。