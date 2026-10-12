也门胡塞武装对沙特阿拉伯利雅得国际机场发动严重袭击一天后，利雅得国际机场再遭胡塞武装袭击，造成一人死亡，另有11人受伤。

法新社记者和当地居民报告，星期天（10月11日）在沙特首都利雅得听到多次爆炸声。

由沙特领导打击胡塞武装的联军通报，一枚投射物击中利雅得哈立德国王国际机场，引发火灾。联军补充说，防空系统也在机场附近拦截一枚导弹。

沙特民航局星期一说，星期天发生在利雅得哈立德国王国际机场的袭击事件造成一名巴基斯坦籍人死亡，另有11人受伤。

当局补充说，袭击造成的财产损失目前正在评估中。

据多国联军、沙特民航总局和胡塞武装等消息，星期六（10日）和星期天，胡塞武装对沙特境内机场和能源设施实施多次军事行动。其中，哈立德国王国际机场、东部省达曼市的法赫德国王国际机场都两度遭袭。

胡塞武装星期六袭击利雅得哈立德国王国际机场造成13人死亡和309人受伤，是沙特10多年来伤亡最惨重的袭击事件，也标志着也门战争急剧升级。胡塞武装上星期四（8日）袭击这个机场已造成三人丧命。

获伊朗支持的胡塞武装星期天声称，在过去24小时内发动多起袭击，包括针对机场的袭击，并威胁将继续把沙特的交通枢纽列为攻击目标，称这些枢纽是“我们部队的作战场所”。

胡塞武装星期天早些时候再次警告，民众不要使用沙特阿拉伯的机场。“我们敦促所有人认真对待我们的警告，沙特阿拉伯应对任何拦截失败负责。”

监控录像显示，利雅得哈立德国王国际机场遭遇袭击后，整个机场内部充斥着浓烟，还出现火光。（路透社）

机场暂停运作

一名高级航空业消息人士说，当局直到星期天仍暂停机场运作。

另一名航空业消息人士证实，机场将“无限期”暂停运作，因为雷达和通信设备受损，跑道也有待评估。

美国联邦航空管理局（FAA）星期天通知美国航空公司，在飞往沙特或相关领空时务必谨慎，理由是持续的军事活动和导航系统干扰构成安全威胁。FAA发布的这份飞行员通告有效期至12月10日。

当局也警告，目前存在“可能危及飞行安全的情况”。这份通告也适用于在美国注册的飞机营运商。