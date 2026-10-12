伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊说，美国已接受伊朗就重新开放霍尔木兹海峡所提出的部分条件，但就伊朗提出的其他条件，目前情况尚不明朗。

在伊朗新闻电视台星期天（10月11日）播放的采访中，雷扎伊作出上述表态，并详细阐述伊美近期沟通情况。

雷扎伊说：“过去两个月，美国通过巴基斯坦、卡塔尔、伊拉克三个不同渠道，要求伊朗提出提议。伊朗向美国提出七项条件，并明确告知除非满足这些条件，否则不会开放霍尔木兹海峡，也不会进行任何谈判。”

他说，美国现已作出回应，但伊朗认为不够充分。他强调，美国必须澄清一些模糊之处，伊朗需要观察美国能否消除伊方疑虑，以便展开后续工作。

雷扎伊称，如果美国再次对伊朗发动侵略，美国在西亚地区的资产，包括关键数据系统和人工智能设施，将成为打击目标。伊朗已准备好在战火重燃时展示新的军事能力。

他也驳斥美国有关霍尔木兹海峡处于开放状态的说法。他称，一些船只通过走私网络进行活动，海峡目前航运量仍远低于战前水平，伊朗将继续掌控霍尔木兹海峡管理权。