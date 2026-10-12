韩国军方指出，朝鲜向东海岸发射多枚弹道导弹。

法新社报道，韩国联合参谋本部星期一（10月12日）发声明称，军方在当天早上9时20分左右（新加坡时间早上8时20分）探测到数枚弹道导弹从平壤地区射向东海，所射导弹飞行900多公里。东海也被称为日本海。

韩军已加强监视和警戒，以防朝鲜再次发射导弹。

韩国联合参谋本部发言人说，朝鲜的导弹发射似乎是“对我国高超音速导弹试射成功的回应，也是对朝鲜导弹能力的有意展示”。

此前，日本海上保安厅透露，朝鲜发射两枚据信是弹道导弹的不明飞行物，这两枚飞行物似乎已经落入海中。

韩国国家安全厅召开紧急会议，谴责朝鲜这次导弹发射违反联合国安理会决议，并敦促朝鲜立即停止导弹发射。

最近几周，朝韩两国都进行了武器试验，导致两国关系日益紧张。

朝鲜本月3日在元山一带向东部海域发射弹道导弹，该导弹飞行距离超过700公里。次日，朝鲜官媒报道称，朝鲜试射高超音速中程战略导弹，飞行距离超过1000公里，国务委员会委员长金正恩现场观摩。

朝鲜当天发射飞行器，旨在回应韩国政府针对韩朝非军事区（DMZ）韩方一侧发生地雷爆炸事件所作的表态。仅在四天前，韩国试射了自主研发的高超音速滑翔飞行器（HGV）。