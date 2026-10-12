美国首富马斯克说，凭借在定制设备方面的专长，旗下公司最终有望造出全球最好的晶片。

彭博社报道，马斯克星期六（10月10日）通过视频连线参加X Takeover活动时，对聚集在特斯拉得州奥斯汀超级工厂外的客户和投资者说，虽然自己现在“对微晶片制造一窍不通，但相信团队最终会掌握这项技术”。

马斯克指出，在参观竞争对手的工厂时并没有看到太多定制设备，而他的公司在定制设备方面经验丰富，有望借此改进晶片生产流程。

他说：“我认为，可以说晶片制造是世界上最困难的事情之一。我不想自满，也不认为成功是理所当然的，但我觉得我们最终有可能在晶片制造方面做到全球领先。我不知道这需要多久，可能要花上好几年。”

特斯拉与SpaceX最近宣布携手在美国奥斯汀建设一座大型晶片制造工厂“Terafab”，初期投资超过150亿美元（约192亿新元）。

该项目预计创造3000个就业岗位，并将得到得克萨斯企业基金拨款3000万美元。这座总面积达1亿平方英尺的工厂将分阶段建设，规划厂区占地约3000英亩。