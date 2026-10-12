一名北约高级军事官员透露，俄罗斯上个月在乌克兰战场上的伤亡人数超过5万人，其中多达2万8000人阵亡，远高于乌克兰军队同期约5000人的伤亡人数。

彭博社报道，俄军一直试图在乌克兰战场上取得进展，派遣士兵进入布满武装无人机、地雷、炮火及其他防御设施的“杀伤区”。他指出，乌军同期约有5000人伤亡。

今年7月，乌克兰总统办公厅副主任帕利萨（Pavlo Palisa）说，已有4万3000名俄罗斯人在战场上伤亡，但克里姆林宫不公布伤亡或征兵人数。

预计俄罗斯今年的国防开支将接近17万亿卢布（约2560亿新元），比政府最初在2025年底公布的计划高出约40%。

北约最高指挥官将向俄罗斯发出警告

另据法新社报道，北约最高军事指挥官预计将于星期一（10月12日）向俄罗斯发出警告，强调北约有能力应对任何袭击。随着外界对俄罗斯威胁的担忧日益加深，北约正寻求加强威慑。

北约官员说，北约欧洲盟军最高司令、美国将军格林克维奇（Alexus Grynkewich）将在华沙举行的安全会议上，进一步阐述北约应对潜在袭击的“胜利理论”。

这名最高军事指挥官此时发表上述讲话，是因为北约正试图向莫斯科传递信息，要求俄罗斯停止西方官员所称的“混合”破坏与干预行动。这些行动针对的是在俄乌战争中支持乌克兰的国家。

美国将领的发言人奥唐奈（Martin O’Donnell）上星期说：“欧洲盟军最高司令的胜利理论很简单：维持北约的优势。这一目标符合北约的威慑与防御计划，并以这些计划为基础。”

他说：“但鉴于全球安全环境动荡且复杂，我们现在就必须创造有利条件，以威慑侵略行为，并确保在遭到攻击时取胜。”

他指出，这套理论正是为此提供行动框架。

格林克维奇此次讲话预计不会披露北约战略的太多新细节，主要目的是向莫斯科发出信号，同时安抚北约东翼成员国。

北约坚称，该组织仍是一个防御性联盟，无意攻击俄罗斯。