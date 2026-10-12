微软联合创始人比尔·盖茨警告称，不受监管的人工智能构成日益严重的威胁，并预测未来一年利用人工智能发动的网络攻击将进一步升级。

法新社报道，盖茨星期天（10月11日）说，人工智能（AI）“失控”的风险还需要数年时间才会成为重大问题，目前更迫切的隐忧是“不法分子”利用现有人工智能系统，在缺乏安全防护措施的情况下发动攻击。

盖茨在接受美国广播公司（ABC）采访时说：“我们明年可能会看到最显著的变化是网络攻击。”

他说：“目前真正的危险并非AI失控。我们需要努力解决这个问题，但就可能产生的巨大影响而言，还需要数年时间。”

他补充说：“真正的危险在于不法分子利用AI，尤其是使用那些可以移除所有安全防护措施的AI系统。”

他指出，有必要加强管制，防止不法分子利用人工智能发动生物恐怖袭击和网络攻击。“但目前，人们仍可以移除所有这些安全防护措施。因此，当不法分子掌握最新的人工智能模型，同时又没有任何安全防护时，未来一年我们很可能会遭遇许多意想不到的负面事件，尤其是在网络安全领域。”

盖茨也驳斥美国总统特朗普所倡导的观点，即AI公司的自我监管足以保障世界安全。“对于人类有史以来发明的最危险技术，如果最终只能依靠企业自身来把关，认为社会唯一的制衡力量就是这些公司本身……显然，我们目前做得还不够。”

盖茨曾在8月份的一篇长文中警告说，世界尚未做好充分准备来应对人工智能带来的剧变，尤其是对就业市场的冲击。