新华社引述伊斯兰革命卫队海军星期天（10月11日）在官方新闻网站“塞帕新闻”（Sepah News）发布的声明说，爆炸导致油轮机舱起火。

伊朗伊斯兰革命卫队海军宣布，一艘“违规”的超级油轮在霍尔木兹海峡以南触雷，发生爆炸。

声明也说，这艘载有原油的油轮当时关闭导航系统，并试图驶离霍尔木兹海峡。海军称，油轮违反海峡通行规定，进入“未经授权”的航道。

伊朗指出，该航线已被列为高风险航线，并警告称任何试图“无视”伊朗规定的违规油轮都将面临同样的命运。

伊朗海军指出，自星期六（10日）以来，这已是第三艘在海峡“未经授权”航道触雷并起火的“违规”油轮。

海军称，部队上星期五（9日）击中一艘名为“NV Sunshine”号的巨型液化石油气运输船，该船当时正试图通过霍尔木兹海峡以南的一条“非法”航线穿越该海峡。这艘船只的机舱和推进系统随后起火。

海军称，美军应对此类事件以及该地区日益紧张的海上局势负责，并警告称针对违规船只的行动将不再局限于霍尔木兹海峡，任何穿越未经授权航线的船只都将受到“惩罚”。