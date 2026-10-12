国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，对人工智能基础设施的强劲投资正使全球经济增长保持在3%左右，并为许多提供硬件的亚洲经济体带来巨大收益，例如泰国。

路透社报道，格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）星期一（10月12日）在泰国首都举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会上说，人工智能（AI）投资热潮是一场“需求冲击和投资冲击”，有望使发达区域经济体的经济增长提高0.5至1个百分点，新兴亚洲经济体的经济增长则提高0.2至0.8个百分点。

她说：“尽管我们受到能源供应冲击的拖累，但这种加速增长的趋势正是世界经济增长保持在3%左右的原因。”

格奥尔基耶娃说，AI就像一场“缓慢移动的海啸”，将对就业、经济增长、教育乃至政府征税方式产生深远影响，因为经济活动预计将从劳动密集型转向资本密集型。

IMF7月份预测今年全球经济增长率为3%。该机构将于星期二（13日）发布最新预测。

世界贸易组织上周发布最新全球贸易展望报告说，由于供应链调整和人工智能领域投资强劲，预计今年全球货物贸易将增长3.9%，高于3月预测的1.9%，明年则有望增长4.1%。

AI可能影响40%工作岗位

格奥尔基耶娃说，IMF估计，随着时间的推移，AI可能使40%的工作岗位得到增强、被降级或遭到取代。“这是一项具有变革的技术。它彻底改变我们的工作方式和生活方式。”

一项初步研究表明，美国已有10%的工作岗位需要AI技能。虽然常规的、重复性的工作岗位正在减少，但在建筑业和数据中心这两个薪资较低的领域，低薪工作岗位却在增加。

格奥尔基耶娃说，美国、中国和印度是AI供应链中最重要的生产国，但许多建设所需基础设施的公司都位于亚洲。

世界银行行长彭安杰（Ajay Banga）一直将就业列为他任期内的重点。他说，世行正致力于运用不依赖大型语言模型的“小型AI”，大幅提高新兴市场的生产力，受益群体包括农民、医疗系统、教育工作者等。