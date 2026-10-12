美国纽约联邦地方法官罗尚下令，美国总统特朗普政府停止继续播放由纳税人出资、旨在宣传总统施政议程的电视广告。

新华社引述美国有线电视新闻网报道，法官罗尚（Jennifer Rochon）星期天（10月11日）批准非营利组织“共同事业”（Common Cause）提出的临时限制令请求。该组织此前在纽约联邦法院对这些广告的投放行为提起诉讼，指这些广告明显违反关于限制将联邦资金用于党派政治宣传的拨款法规。

尽管美司法部称，广告宣传活动定于星期天晚上结束，但法官指出这一时间安排并未导致诉讼失去意义，并下令政府自美东时间星期天傍晚6时45分起（新加坡时间凌晨6时45分）停止继续播放这些广告。

据报道，特朗普政府从美国海关与边境保护局的预算中拨款制作竞选风格的广告，并将它们作为“公益广告”于9月下旬开始在美国多家电视网络上播出。特朗普政府早前提交给法院的文件显示，已花费纳税人1900万美元（约2432万新元）资金用于这些广告。

特朗普星期一（12日）说，他认为这些广告是对“我们伟大的美国”的“积极宣传”，但这些广告将不再由纳税人资助。白宫本周称，总统的政治行动委员会“让美国再次伟大”将承担未来广告的资金。

白宫也说，特朗普的政治行动委员会不会向纳税人偿还已播出广告的费用。这些广告结尾处都有免责声明，称相关费用由美国政府支付。司法部尚未就法官的命令作出回应。

美国民主党全国委员会也于本月7日，就这些广告向哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼。