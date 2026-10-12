联合国开发计划署最新报告称，联合国全球贫困指数自2010年设立以来首次上升，受贫困影响的人数达到12亿。

法新社报道，联合国开发计划署星期一（10月12日）发布2026年版年度报告指出，据联合国开发计划署和牛津贫困与人类发展倡议研究中心统计，与上一年相比，生活在“极端”贫困中的人数增加了5150万。

联合国开发计划署署长德克鲁说，贫困人口的增加应该给世界敲响警钟。“这些数字背后是12亿人正面临着相互交织的困境：饥饿、失学以及缺乏清洁用水或电力。这是不可接受的。”

极端贫困人口中超过一半是儿童

联合国开发计划署说，人口增长是导致贫困人口增加的一个主要因素，而且报告涵盖的108个发展中国家中，只有13个国家提供新的数据。

尽管贫困人口总数有所增加，但这份报告呈现出喜忧参半的局面。过去15年中，约有33个国家的贫困人口比例减半，包括撒哈拉以南非洲的六个国家。联合国开发计划署说，进展最快的国家包括亚洲的中国和越南。

报告发现，与上一年一样，大多数最贫困人口生活在撒哈拉以南非洲和南亚，特别是印度次大陆，这是地球上人口最稠密的地区。

在埃及、尼泊尔和塔吉克斯坦，贫困率和多维贫困人口数量也都显著下降。然而，在安哥拉和赞比亚，虽然贫困率有所下降，但人口增长的影响超过贫困率下降带来的改善，导致贫困人口总数反而增加。

报告中使用的贫困指数，包括缺乏足够的住房、卫生设施、电力、烹饪燃料、食物和教育等指标。