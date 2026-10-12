一项最新的全球风险评估指出，人工智能遭恶意利用或发生核冲突，可能导致人类在2100年前灭绝。

英国《卫报》报道，英国医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）发布未来75年公共卫生风险最新评估报告，列出17项可能造成人类灭绝的重大威胁，其中人工智能（AI）遭恶意使用及核冲突位居榜首。

《柳叶刀》21世纪全球健康威胁委员会的专家指出，所有这些威胁相互关联，因此必须一并应对。不过，他们强调，每项威胁都有“切实可行的应对方案”。

委员会共同主席、美国华盛顿大学健康指标与评估研究所所长默里教授说：“领导人今天作出的决定，将影响下一代的健康与福祉。”

为编制这份风险清单，委员会根据当前趋势，模拟各项威胁可能导致人们因疾病、残疾或过早死亡而损失多少健康生活年数。这项指标称为“伤残调整生命年”（disability-adjusted life years，简称DALYs）。

报告指出：“AI遭恶意利用，包括被用于制造生物武器，以及可能引发核饥荒的核冲突，都构成未来75年内人类灭绝的风险。”

报告说，尽管这些风险发生的可能性仍然较低，但如果发生核冲突，通过向高层大气释放足够多的粒子阻挡阳光并引发饥荒，或者通过AI制造生物武器，仍有可能终结人类。

与报告同期刊登的《柳叶刀》社论警告：“一旦这些风险成为现实，所造成的破坏规模将给人类带来末日般的灾难。”

其他可能累计造成超过10亿伤残调整生命年损失的风险，被列为“重大灾难性威胁”，包括空气污染、抗微生物药物耐药性、儿童营养不良、气候失序、常规武装冲突、海外援助减少、过量饮酒、高血压、收入不平等、受教育程度偏低、自然发生的疫情、肥胖、心理健康状况不佳、吸烟，以及不健康老龄化。

委员会成员、伦敦大学学院传染病流行病学教授阿布巴卡尔（Ibrahim Abubakar）说：“我们并不是抱着‘看，我们想吓唬你们，人类正面临这么多威胁’的心态开展研究。我们的出发点是，如果你今天是一名决策者，无论是在全球多边层面还是国家层面，这些都是你可能面对的威胁，而如果采取行动，你就有机会产生实际影响。”

报告模拟各项威胁在最好和最坏情况下可能造成的影响。研究发现，如果采取行动，将全球升温幅度控制在约1.8摄氏度，而不是升至4.4摄氏度，就能避免损失18亿9000万个健康生活年。

在高收入地区，肥胖和心理健康状况不佳等非传染性疾病是主要威胁；在低收入地区，健康损失则主要由受教育程度偏低等问题造成。

美国和英国等多个主要援助国，过去一年宣布大幅削减援助开支。委员会发现，国际卫生援助若全面崩溃或大幅减少，到2100年前可能导致多达15亿伤残调整生命年的损失，其中近70%将发生在撒哈拉以南的非洲地区。该地区也是儿童营养不良问题最严重的地区之一。

研究报告作者呼吁，各国领导人应在风险演变为危机之前采取行动，包括投资技术创新和加强卫生系统。

默里说：“三年前启动这项工作时，我们认为有三大威胁：冲突、气候变化和疫情。如今我们发现，需要关注的威胁远不止这些。各国政府确实需要投入资金和人力，提前预判、预防并做好准备，以应对种类更多样的威胁。”