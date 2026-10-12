数万名民众游行穿过比利时首都布鲁塞尔前往欧盟总部，要求欧盟在联合国气候变化大会召开前夕，采取更多行动应对气候变化。

法新社报道，当地警方称，星期天（10月11日）的游行约有4万5000人参与。

其中，经济学家卡拉泰（Etienne de Callatay）说：“今年夏天我们经历的极端高温是每个人都能感受到的。如果政治家们在环境问题上采取果断措施，就不应该害怕选举的负面影响。”

在一家发展合作非政府组织工作的施赖伯（Aurore Schreiber）说，她与家人一同参加游行，“希望政治人物能够醒觉，听见民众的诉求”。

她说：“我们必须倾听年轻人和最脆弱群体的诉求。我们需要更环保、更公平的供应链，同时兼顾劳动者的处境和薪资。”

欧洲近几个月接连出现破纪录的热浪，引发外界对人为气候变化如何影响这片大陆的担忧。

来自世界各地的代表下个月将齐聚土耳其度假胜地安塔利亚，出席一年一度的联合国气候变化大会（COP）。不过，外界对这场会议能取得重大突破的期望不高，因为美国已退出相关进程，而欧洲推动气候行动的势头也正在减弱。

如今，形势看来更加不乐观。能源价格飙升，使主要石油和天然气生产国处于更有利的地位，也降低了各方讨论逐步淘汰化石燃料的意愿。

欧盟坚称，自己仍是全球气候行动的领导者，也是这一领域最主要的国际援助方。不过，欧盟近期在出席COP31前已放宽自身的部分环保法规。

随着欧盟努力与中国和美国竞争，欧盟总部布鲁塞尔方面日益倾向于推行有利于企业发展的政策。最新例子是欧盟委员会上个月提议，将一项针对甲烷的法规实施时间推迟一年，从2027年延至2028年。甲烷是一种污染性极强的温室气体。