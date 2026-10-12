布鲁塞尔逾4万人走上街头游行 吁加强气候行动
成千上万的抗议者星期天（10月11日）在布鲁塞尔参加由气候联盟组织的“2026气候游行”。气候联盟要求联邦政府和地方政府停止补贴比利时境内的污染性工业活动，并对这些公司征收更高的税。 （法新社）
数万名民众游行穿过比利时首都布鲁塞尔前往欧盟总部，要求欧盟在联合国气候变化大会召开前夕，采取更多行动应对气候变化。
法新社报道，当地警方称，星期天（10月11日）的游行约有4万5000人参与。
其中，经济学家卡拉泰（Etienne de Callatay）说：“今年夏天我们经历的极端高温是每个人都能感受到的。如果政治家们在环境问题上采取果断措施，就不应该害怕选举的负面影响。”
在一家发展合作非政府组织工作的施赖伯（Aurore Schreiber）说，她与家人一同参加游行，“希望政治人物能够醒觉，听见民众的诉求”。
她说：“我们必须倾听年轻人和最脆弱群体的诉求。我们需要更环保、更公平的供应链，同时兼顾劳动者的处境和薪资。”
欧洲近几个月接连出现破纪录的热浪，引发外界对人为气候变化如何影响这片大陆的担忧。
来自世界各地的代表下个月将齐聚土耳其度假胜地安塔利亚，出席一年一度的联合国气候变化大会（COP）。不过，外界对这场会议能取得重大突破的期望不高，因为美国已退出相关进程，而欧洲推动气候行动的势头也正在减弱。
如今，形势看来更加不乐观。能源价格飙升，使主要石油和天然气生产国处于更有利的地位，也降低了各方讨论逐步淘汰化石燃料的意愿。
欧盟坚称，自己仍是全球气候行动的领导者，也是这一领域最主要的国际援助方。不过，欧盟近期在出席COP31前已放宽自身的部分环保法规。
随着欧盟努力与中国和美国竞争，欧盟总部布鲁塞尔方面日益倾向于推行有利于企业发展的政策。最新例子是欧盟委员会上个月提议，将一项针对甲烷的法规实施时间推迟一年，从2027年延至2028年。甲烷是一种污染性极强的温室气体。