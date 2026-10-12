也门胡塞武装对沙特阿拉伯首都利雅得的机场发动致命袭击后，利雅得上空航班大幅减少。航空数据分析公司Cirium预计，约六成计划于星期一（10月12日）执飞的航班将被取消。

路透社报道，数据显示，沙特第二繁忙的利雅得哈立德国王国际机场，星期天（11日）取消了99.7%的计划航班。

预计星期一，沙特全国计划执飞的航班中将有超过三分之一无法起飞。航班追踪网站FlightRadar24估计，利雅得机场的航班取消率约为78%。

这场袭击造成一人死亡、近12人受伤，利雅得机场星期天仍处于关闭状态。此前一天，胡塞武装声称发动的另一起袭击造成13人死亡、超过300人受伤。

这轮袭击对沙特民航业造成严重干扰，欧洲和亚洲多家航空公司被迫暂停航班服务。美国联邦航空管理局星期天要求美国航空公司，在飞往沙特或飞越沙特领空时保持谨慎。

汉莎航空集团已取消所有飞往利雅得的航班，直至10月16日。法国航空—荷兰皇家航空集团则将此前暂停往返沙特首都航班的措施延长至本月底。