波兰总理图斯克星期一（10月12日）说，西方国家应在遏制俄罗斯入侵乌克兰的问题上采取更果断的行动。

法新社报道，他在华沙安全论坛上说：“现在是整个西方——包括欧洲和美国——向俄罗斯及（总统弗拉基米尔）普京表明决心，即准备以更果断的手段遏制俄罗斯的时候了。”他补充说，这主要指的是实施制裁。

在谈及本周即将举行的峰会时，他说：“正因如此，我将前往布鲁塞尔，说服我们所有的欧洲伙伴认真考虑加大对俄罗斯的制裁力度。”

自2022年俄罗斯发动全面入侵以来，波兰一直是乌克兰的亲密盟友，并提供了关键的军事和人道主义援助。

波兰多次指责俄罗斯在其领土上进行破坏活动，但莫斯科方面予以否认。

今年9月，图斯克曾发出警告，称俄罗斯计划在战争中对基辅的盟友（包括华沙）发动“混合”无人机和导弹袭击。

此前，美国总统特朗普宣布俄乌两国将达成一项能源停火协议，但未提供具体细节；这一消息令基辅方面感到震惊，莫斯科方面则保持沉默。

图斯克在华沙安全论坛上说：“如果乌克兰在战斗，那它是为了生存而战；俄罗斯的战斗则是为了寻求主宰地位。”

“我们波兰人清楚地记得，纳粹宣传曾如何试图让欧洲和全世界相信，波兰应对德国的侵略行径负责。”

他强调：“如今，我们正听到莫斯科说同样的论调，而且不幸的是，在我们的一些盟国，这种声音也越来越频繁地出现。”