欧盟一名高级官员星期一（10月12日）说，欧盟将把从中国进口的混合动力汽车数量限制在每年35万辆。

法新社报道，这名官员说：“这将使目前的对欧出口量减少一半以上；据我们估计，2026年，出口量可能高达80万辆。”

这项限制措施将从2027年起实施，为期四年，并从第二年起每年上调6%。

上周，布鲁塞尔与北京就“适度控制”中国向欧盟出口混合动力汽车达成一致。

中国商务部星期一说，欧洲2025年进口了30万2000辆混合动力汽车，上周达成的协议将以这一水平为基准。

“双方达成以2025年水平为基准、逐年递增的安排，从而确保中国企业的出口空间和稳定增长。”

欧盟日益担忧来自中国的进口激增，许多人指责中国存在不公平贸易行为，包括倾销、操纵汇率以及向企业提供巨额补贴；官员和企业界人士称，这些做法正在损害欧盟企业利益并导致就业流失。

中国驳斥了这些指控，并强调其自身产业实力十分雄厚。

另一名欧盟官员说，布鲁塞尔方面正在制定一项“团结工具”，为遭受不公平行为冲击的行业或地区提供支持；同时还在制定一项“多元化”工具，以鼓励企业实现供应商多元化。