（斯德哥尔摩综合电）美国两名经济学家因研究货币政策与财政政策如何更有效地平抑破坏性经济波动，荣获2026年诺贝尔经济学奖。

瑞典皇家科学院星期一（10月12日）宣布，把本年度的诺贝尔经济学奖授予罗伯特·霍尔（Robert E. Hall）与迈克尔·伍德福德（Michael Woodford），以表彰他们“为宏观经济稳定政策奠定微观经济基础”。

诺贝尔经济学奖委员会主席赫斯勒（John Hassler）说：“获奖者的研究成果，为世界各地央行和政府目前使用的模型奠定了坚实的理论基础。得益于这些成果，我们能更好地应对经济冲击，例如能源危机或家庭消费的突然变化。”

自经济学家凯恩斯（John Maynard Keynes）在近百年前提出他的经济理论以来，各国官员一直以凯恩斯经济学作为何时以及如何应对经济冲击的政策基础。

但在1970年代石油危机期间，凯恩斯模型不再适用，这促使霍尔和伍德福德研究新模型。与以往主要依赖通货膨胀、生产和消费等宏观经济变量之间的统计关系不同，他们把模型建立在微观经济基础之上，从家庭和企业的微观经济行为出发，研究个体决策如何共同影响宏观经济运行。

其中一个核心理论是，家庭在做出消费或储蓄决策时是具前瞻性的。这意味着，政府和央行传达政策的方式，能够在人们做出这类决策时，影响他们对未来的预期。

霍尔1943年出生，现为斯坦福大学教授。伍德福德1955年出生，是哥伦比亚大学教授。两人将平分1200万瑞典克朗（约153万新元）奖金。

诺贝尔经济学奖是今年公布的最后一个诺贝尔奖，各奖项的颁奖仪式定于12月10日举行。