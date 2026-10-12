（华盛顿综合电）美国总统特朗普上周与俄罗斯总统普京达成的柴油供应协议罕见引发共和、民主两党议员一致批评，他们对协议的合法性公开提出质疑。

特朗普上周五（10月9日）宣布，将放宽对俄战时制裁，以换取莫斯科供应大量柴油。这项协议迅速招致乌克兰和欧盟的强烈反对。

在美国国内，四名共和党参议员连同三名民主党参议员星期天（11日）发表联合声明说：“国会在2022年明确禁止进口俄罗斯能源，以防止美元为普京针对乌克兰发动的残酷战争提供资金。”

声明强调：“国会的立场十分明确：在俄罗斯结束对乌克兰的侵略并停止威胁北约盟国之前，美国不应进口俄罗斯石油。”

两党议员谴责特朗普政府既未征询国会意见，也未按法律要求提交任何解释说明。“在俄罗斯继续杀害乌克兰平民之际，美国不应为普京提供经济生命线。政府应立即改弦更张。”

美国财长贝森特星期天接受福克斯新闻采访时辩称，这项协议有助于降低物价，对美国人民有利，政府将动用所有合法权力确保协议的落实。

泽连斯基促美国确保俄遵守能源停火协议

另一方面，乌克兰总统泽连斯基星期一指责俄罗斯违反特朗普宣布的能源停火协议，并敦促美国介入，确保莫斯科遵守协议条款。

特朗普星期天在社媒平台Truth Social宣布俄乌双方均已同意“能源停火”，但泽连斯基受询时对特朗普的声明表示惊讶，并称正在寻求更多详情。随后，俄军对乌克兰境内多座发电站发动袭击，首都基辅一座发电站被无人机击中，导致部分地区停电。

泽连斯基星期一通过视频连线在华沙举行的安全会议上说：“我们正在等待美俄双方达成的协议条款细节，同时也期待看到美方准备采取的具体行动。”

他同时警告，如果俄罗斯不同意能源停火，乌克兰将作出回应。

乌克兰总统泽连斯基周一通过视频连线，在华沙举行的安全会议上指责俄罗斯违反特朗普宣布的能源停火协议。他并警告，如果莫斯科不同意能源停火，基辅将作出回应。（路透社）

法国总统马克龙也为泽连斯基发声，称未观察到俄方有休战迹象。他星期一告诉记者，俄罗斯仍在继续轰炸乌克兰的平民和基础设施。

克里姆林宫则对特朗普宣称的能源停火协议不置可否，仅回应称，俄罗斯寻求的不是停火，而是持久和平。

克宫发言人佩斯科夫还说，如果泽连斯基有意举行总统选举，俄方只会停火一天，即在选举日当天不对乌克兰发动打击。

泽连斯基星期天说，如果俄罗斯同意完全停火60天，乌克兰就举行大选。

欧盟通过对俄最大规模制裁

为了继续向莫斯科施压，欧盟成员国外长星期一通过针对俄军工产业扩充制裁名单，涉及约1600个个人和实体。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在X平台发文说，这是自俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄制裁名单规模最大的一次扩充。新增制裁对象中，超过一半与弹道导弹生产供应链有关。

卡拉斯说，欧盟希望通过扩大制裁范围，增加俄罗斯生产武器的难度、时间成本和经济成本，削弱莫斯科的军工生产能力。