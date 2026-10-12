（巴黎法新电）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心说，9月份太平洋一处关键海域的气温打破纪录，显示厄尔尼诺现象加剧带来异常强大的威力。

哥白尼星期一（10月12日）指出，上月太平洋的厄尔尼诺监测区（即Nino3.4区）的海面温度达到29.70摄氏度，创下新高。这一数值超越了1982/1983年、1997/1998年，以及2015/2016年历次强厄尔尼诺现象的峰值温度，“凸显当前厄尔尼诺现象的异常强大威力”。

全球气象预报机构数月来一直警告，此次厄尔尼诺现象可能成为有记录以来最强的一次。然而气候变暖也会使海洋温度上升，导致近年的厄尔尼诺现象看起来比过去更强，进行历史对比因此变得复杂。

哥白尼说，他们采用了一个把热带海洋变暖也纳入考量的新指数，结果新指数显示当前这轮厄尔尼诺现象并没有比过去几轮更强。不过9月观测到的数值“显示厄尔尼诺现象已异常强烈，尤其考虑到该现象尚未达到峰值”。

各国气候预测机构评估厄尔尼诺现象所采用的标准不尽相同。日本气象厅上周五说，厄尔尼诺现象已达到“有记录以来最强的强度”，监测区域的温度比正常水平高出4摄氏度。

根据哥白尼的数据，随着厄尔尼诺现象增强，9月全球平均海面温度创纪录，达到21.05摄氏度，高于2023年同月创下的20.92摄氏度最高纪录。

总体而言，上个月也是全球有记录以来第二热的9月，平均地表气温为16.27摄氏度，比工业化前的平均水平高出1.63摄氏度。

各国在2015年巴黎气候大会同意，努力将全球升温限制在1.5 摄氏度以内，然而联合国上月指出，全球升温将在未来几年内突破1.5摄氏度临界点。

哥白尼气候变化服务中心主任布诺坦普在声明中说：“我们正处于连续数月气温高于（工业化前水平）1.5摄氏度的新一轮时期，而随着强厄尔尼诺现象继续增强，这种态势可能持续至2027年……突破巴黎协定的长期限值只是时间问题。”

科学家说，要使气温尽速回落，减少化石燃料产生的温室气体至关重要。