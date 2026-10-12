（德黑兰/华盛顿综合电）随着沙特阿拉伯与伊朗支持的也门胡塞武装之间的冲突急剧升级，沙特与伊朗高层展开此轮冲突爆发以来的首次公开接触。伊朗外长表明，愿为促进冲突双方对话提供一切必要协助。

胡塞武装星期六（10月10日）袭击沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场，造成至少13人死亡、300多人受伤，这是沙特10多年来遭遇的最致命袭击。次日，胡塞武装再对机场发动袭击，造成一人死亡、11人受伤。

哈立德国王国际机场已暂停运营，重开日期未定。航空数据公司Cirium称，机场星期天（11日）取消99.7%的计划航班；截至星期一（12日），机场航班取消率仍达82%。沙特全国各机场有46.4%的航班取消。

沙特官方通讯社报道，沙特外长费萨尔星期天与伊朗外长阿拉格齐通话，讨论近期地区冲突升级及缓解紧张局势的努力。

阿拉格齐同日在即时通讯应用Telegram上发布消息说，伊朗愿提供一切必要协助，以促进沙特与胡塞武装对话。

伊朗外交部发言人巴加埃星期一（12日）在例行记者会上说，德黑兰对胡塞武装与沙特之间局势升级“深感关切”，并敦促各方通过对话和接触解决当前局势。他说：“我们绝不希望两个伊斯兰国家之间的敌对行动和战争继续下去。”

胡塞武装的接连袭击也加剧外界对沙特航空安全和投资前景的担忧。沙特财政部本月初预测，受石油活动大幅萎缩影响，沙特今年实际国内生产总值（GDP）将收缩3.6%。

获地区盟友支持 沙特处境仍严峻

沙特、土耳其、巴基斯坦和埃及星期天发表联合声明，谴责胡塞武装袭击是“危险的升级，无论有何借口都无法辩解，也不可接受”。阿联酋星期一也呼吁波斯湾国家恢复联合安全与防务行动。

沙特、巴基斯坦和土耳其8月签署共同防御协议，三国上周同意履行集体防务承诺并加快向沙特部署兵力和军事能力。不过，土耳其国会尚未批准这项协议，这可能限制安卡拉派兵参与实际战斗。

沙特近期加强支持也门政府军反攻胡塞武装，试图夺回曼德海峡周边地区；胡塞则在也门塔伊兹加紧围城。法新社星期一引述双方军方消息人士说，过去24小时当地战斗造成逾60人死亡。

沙特政治评论员希哈比（Ali Shihabi）告诉美国有线电视新闻网（CNN），沙特必须彻底消除胡塞武装这个威胁，而这很大程度上取决于沙特扶持的也门政府军在地面战场上的表现。

目前，沙特主要为也门政府军提供空中支援。尽管胡塞武装日益猛烈的打击可能令沙特难以继续保持克制，但一旦向也门派遣地面部队，利雅得恐将陷入一场旷日持久且代价高昂的战争。