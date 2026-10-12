联合国人权事务高级专员图尔克星期一（10月12日）呼吁各方采取行动，“避免局势进一步恶化”，并警告说，持续的战斗只会给民众带来更多苦难。

法新社报道，也门胡塞武装接连袭击利雅得国际机场，造成18人死亡。沙特说，将对此作出“严肃回应”。

图尔克在一份声明中说：“过去几天，胡塞武装反复袭击沙特阿拉伯的机场，造成数十名沙特人和外国公民死伤，尤其是昨天对利雅得主要机场发动的骇人袭击，令我深感震惊。”

他指出，国际人道法禁止袭击平民及民用基础设施。相关袭击必须接受调查，责任人也必须被追究责任。

也门内战近期再度升级。也门是全球最贫困的国家之一，此前已经面临严重的人道主义危机。

图尔克说：“这场冲突给也门和沙特阿拉伯的平民造成了灾难性后果。这再次提醒各方，持续战斗只会带来更多苦难，而且看不到尽头。”

“我敦促各方缓和局势，避免灾难进一步扩大。”

联合国国际移民组织说，自也门战事升级以来，已有超过21.7万人逃离家园。

此前，联合国难民事务高级专员萨利赫也谴责利雅得机场遇袭事件，称其“令人愤慨”。

他补充说，也门近期战事升级及由此引发的民众流离失所，只会“加剧数百万民众多年来因冲突而承受的巨大苦难”。

他强调：“这场危险的局势升级必须结束，各方必须尽一切努力，终结这场冲突。”