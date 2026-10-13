一名也门胡塞武装官员警告美国，若美国介入也门冲突，将面临“沉重打击”。

胡塞武装政治局成员布哈伊提（Mohammed Al Bukhaiti）星期一（10月12日）接受法新社访问时说：“如果美国参与对也门的侵略，我们不会再花时间考虑是否反击，而是会迅速作出沉重回应，打击美国及其在这个地区的所有利益。”

他也警告，沙特石油设施和机场的“所有员工和工作人员远离这些地点，因为这些地方如今已成为合法打击目标”。

布哈伊提说，胡塞武装针对沙特目标发动军事行动，是为了向王储传达一个信息，即他不能再躲在安全的地方对也门发动攻击。

沙特利雅得国际机场上星期六（10日）遭到袭击，造成13人死亡和309人受伤。美国总统特朗普随后指出，正在考虑加入沙特对胡塞武装的打击行动。据报道，特朗普此前曾拒绝沙特提出的援助请求。

特朗普星期一说：“胡塞武装的行为非常恶劣，非常恶劣。这种行为不好。”

沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz bin Salman）星期一在利雅得出席一场会议时说，近期发生的事件“考验我们的基础设施、机构、人民以及我们的韧性”。

他说：“过去几周发生的事件非常严重，我们的回应也必须同样严肃。”

也门内战在7月再度爆发。这场战争中，由沙特领导的军事联盟支持也门政府，对抗获得伊朗支持的胡塞武装。胡塞武装随即开始袭击沙特的石油设施、油轮和交通枢纽，包括接连对利雅得机场发动致命袭击，令全球最大石油出口国沙特受到震动。

星期一晚间，沙特首都上空再次传出爆炸声。沙特领导的军事联盟说，已拦截一枚胡塞武装导弹；胡塞武装则称，已再次将利雅得机场列为攻击目标。

军事联盟也在社交媒体发声明说，已“拦截并摧毁恐怖主义胡塞民兵组织发射、射向海米斯穆谢特的两枚弹道导弹”。海米斯穆谢特是沙特南部一座城市，当地一处沙特军事基地过去曾遭袭击。

截至星期一，位于利雅得郊区、规模庞大的机场仍暂停运作。

也门政府军称打死近千名胡塞武装人员

另据也门政府控制的萨巴通讯社报道，也门政府军发言人努扎伊利星期一发声明说，政府军在过去24小时内的军事行动中打死约950名胡塞武装人员。

声明说，作为“也门黎明”行动的一部分，政府军已对胡塞武装军事目标实施1879次打击。过去24小时内，政府军除重创胡塞武装人员外，也摧毁约380辆军用车辆，同时压制胡塞武装火力点，扰乱指挥控制和补给体系。

也门胡塞武装发言人萨雷亚则说，过去24小时内，沙特阿拉伯对也门首都萨那以及焦夫、塔伊兹、萨达、马里卜等省发动119次空袭及导弹打击。

声明说，自本轮冲突升级以来，沙特对也门发动的空袭及导弹袭击累计已达2177次。