朝鲜试射战术弹道导弹 特朗普重提或与金正恩会面
朝鲜星期一（10月12日）进行战术弹道导弹试验，并成功发射。 （路透社）
朝鲜试射一枚战术弹道导弹，并称这次试射证实一项重要的导弹核心部件技术升级成功，但未作详细说明。
朝鲜官方媒体朝中社星期二（10月13日）报道称，朝鲜星期一（12日）试射一枚战术弹道导弹。与此同时，朝鲜领导人金正恩星期天（11日）参观一座展示他执政期间取得的武器研发成果。
据朝中社报道，金正恩说，朝鲜的武器装备将以更加积极的方式继续发展并完成研发，这将有助于提升朝鲜的地位。
此前，韩国军方星期一指出，朝鲜向韩国东海岸附近海域发射多枚弹道导弹，导弹飞行900公里以上。据知，这是朝鲜自8月20日以来，首次从平壤一带射弹，也是今年以来第16次、自10月3日以来隔了九天再次发射弹道导弹。
美国总统特朗普当天说，他可能会在访问亚洲期间与金正恩会面。“我可能会，是的。那会很令人兴奋，不是吗？我和他相处得很好。”
另据韩联社报道，韩国外交部敦促朝鲜立即停止发射弹道导弹的行为。
外交部指出，朝鲜这次射弹违反联合国安理会决议，也无助于管控当前的韩半岛局势。据预测，韩美日外交部当天将就朝鲜射弹事宜进行磋商。