朝鲜试射一枚战术弹道导弹，并称这次试射证实一项重要的导弹核心部件技术升级成功，但未作详细说明。

朝鲜官方媒体朝中社星期二（10月13日）报道称，朝鲜星期一（12日）试射一枚战术弹道导弹。与此同时，朝鲜领导人金正恩星期天（11日）参观一座展示他执政期间取得的武器研发成果。

据朝中社报道，金正恩说，朝鲜的武器装备将以更加积极的方式继续发展并完成研发，这将有助于提升朝鲜的地位。

朝鲜领导人金正恩及女儿金珠爱星期天（10月11日）出席朝鲜第二经济委员会国防革命博物馆开幕式。（路透社）

此前，韩国军方星期一指出，朝鲜向韩国东海岸附近海域发射多枚弹道导弹，导弹飞行900公里以上。据知，这是朝鲜自8月20日以来，首次从平壤一带射弹，也是今年以来第16次、自10月3日以来隔了九天再次发射弹道导弹。

美国总统特朗普当天说，他可能会在访问亚洲期间与金正恩会面。“我可能会，是的。那会很令人兴奋，不是吗？我和他相处得很好。”

另据韩联社报道，韩国外交部敦促朝鲜立即停止发射弹道导弹的行为。

外交部指出，朝鲜这次射弹违反联合国安理会决议，也无助于管控当前的韩半岛局势。据预测，韩美日外交部当天将就朝鲜射弹事宜进行磋商。