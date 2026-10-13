法国数百家超市的冰箱和冷冻柜一夜之间遭黑客攻击，温度被调高至摄氏50度，导致部分设备起火，食品也因变质而报废。

路透社报道，巴黎检察官办公室星期一（10月12日）说，一场大规模网络攻击影响法国多家大型食品零售商的联网冰箱，造成食品损失和火灾。

知情者说，法国总理勒科尔尼（Sebastien Lecornu）已指示法国国家网络安全局对这起事件展开调查。

知情者也说，法国正在与欧洲其他国家协调，因为其他国家也可能受到影响，当局正在评估其他法国公司是否面临风险。

网络威胁情报公司Sekoia Threat Detection and Research的高级分析师艾梅（Felix Aime）说，西班牙、葡萄牙、波兰、德国和比利时也受到影响。

家乐福（Carrefour）说，旗下80家超市受到影响；拥有约490家门店的Monoprix则说，约5%的门店受到影响。

拥有Intermarche超市品牌的Les Mousquetaires集团说，旗下约150家门店的冰箱在夜间有长达六小时被加热至摄氏50度。集团发言人说，为消除健康风险，所有受影响的食品都已丢弃。

巴黎居民德克莱尔（Geert de Clercq）目睹巴黎市中心一家Intermarche超市的员工，将已经解冻的冷冻食品倒入大型垃圾箱。融化的冰淇淋从破裂的冰淇淋桶里流出来，散落在街上。

连锁超市集团Cooperative U首席执行官舍尔谢（Dominique Schelcher）也说，集团同样遭到攻击。他在社媒发文说：“攻击对于保存生鲜产品和保障法国民众食品供应至关重要的设备，性质极其严重，而且前所未见。”

目前，尚无整个零售业损失总额的估算。不过，Intermarche首席执行官科蒂亚尔（Thierry Cotillard）告诉法国BFM电视台，这起“前所未有”的攻击，预计单日就会给全国造成“数千万欧元”的损失。

冷藏通道通过互联网控制

超市的冷藏区通常由控制面板统一管理，负责调节整家门店的冰箱和冷冻柜。这些控制系统可以通过互联网远程访问，让维修公司无论身处何地，都能调整设备设置。

一名接近勒科尔尼的人士说，法国国家信息系统安全局已发现，丹麦公司丹佛斯（Danfoss）提供的软件存在安全漏洞。

丹佛斯说，公司“已知悉法国发生的相关事件，涉及数量有限的制冷管理系统”。

丹佛斯指出，受影响的设备使用的是过时的固件。公司补充说，长期以来一直建议客户将仍受支持的系统更新至最新固件，并将旧式系统迁移至新一代解决方案。

8月9日，网络安全公司Claroty旗下的Team82发布一份研究报告，详细说明丹佛斯AK-SM 800A控制器存在的安全漏洞。报告指出，丹佛斯发布的软件更新已修复相关问题。这些漏洞原本可能让攻击者绕过身份验证机制，并在遭入侵的设备上执行代码。

这起攻击与8月底美国约十几家军方食品供应商门店发生的系统故障类似。当时，冰箱受到影响，导致食品损失。

法国零售业协会发声明，要求丹佛斯就事件“全面透明地说明情况”。协会说，超市的目标是保护消费者，并尽快恢复正常运作。目前，部分受影响的门店已经恢复营业。

荷兰零售商也出现安全问题

经营荷兰最大超市连锁Albert Heijn，并在美国拥有大量业务的荷兰零售集团Ahold Delhaize说，公司网络出现“安全问题”，已出于预防考虑，暂时关闭多个系统。

该集团在手机应用程序发布通知，称由于发生“网络安全事件”，目前无法配送杂货。

线上订单约占Albert Heijn销售额的10%。实体门店仍照常营业。荷兰通讯社ANP则报道，竞争对手的送货订单量大幅增加。

Ahold Delhaize说，目前没有理由认为法国发生的事件与旗下超市的情况有关。

Ahold是美国第四大食品零售商。旗下Stop & Shop、Giant、Hannaford和Food Lion等连锁超市的网站都显示“网站暂时无法使用”的通知。

目前尚不清楚集团其他业务是否也受到影响。