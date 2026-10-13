《纽约时报》、法新社和《经济学人》加入出版商组成的联盟，旨在阻止人工智能公司未经许可使用或从内容中获利。

路透社报道，这个名为“出版商使用权标准”（SPUR）的联盟于今年2月成立，由《金融时报》、BBC和美联社等创始成员共同组成，目前已拥有来自20多个国家的80多个成员。新成员包括《大西洋月刊》和巴西全国报业协会。

出版商正在加大法律力度，阻止人工智能（AI）公司未经许可使用相关内容来训练大型语言模型。本月初，《今日美国》及旗下的几家报纸起诉OpenAI，指控它侵犯版权。

OpenAI及支持者微软也面临着来自知名作家和新闻机构的类似版权诉讼，包括《纽约时报》。

据官网介绍，SPUR完全由会员资助，正在开发行业标准和技术系统，以帮助出版商追踪和控制AI公司如何使用相关内容，并促进许可协议的达成。

《纽约时报》战略合作负责人兼首席运营官格罗斯曼-科恩（Rebecca Grossman-Cohen）发声明说：“知识产权保护与技术进步可以共存，而且必须共存。”

随着搜索引擎推出AI生成的答案，用户无需点击链接即可获取信息，出版商也面临着引荐流量下降的困境。

路透社新闻研究所引述Chartbeat的数据显示，2024年11月至2025年11月期间，谷歌自然搜索对全球2500多个网站的引荐流量下降了33%。

SPUR指出，近期推出内容遥测标准（Content Telemetry Standard），旨在规范AI代理记录和报告媒体内容使用情况的方式，以确保创作者获得应有的报酬。