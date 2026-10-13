霍尔木兹海峡及附近阿曼湾海域共有六艘船舶接连遭遇袭击，随着伊朗袭击升级，越来越多空载超级油轮开始掉头远离波斯湾。

新华社报道，英国海上贸易行动办公室发布多份海事通报显示，四艘油轮星期天（10月11日）在驶出霍尔木兹海峡途中遭到“不明发射物”袭击；一艘集装箱船也在驶入海峡途中被“不明发射物”击中。

此外，位于阿曼湾、霍尔木兹海峡东入口附近的阿曼苏哈尔锚地，一艘油轮当天遭到无人机袭击，当地有关部门协助开展船员撤离工作。

另据彭博社汇总的油轮追踪数据，近日至少10艘超大型原油运输船和数艘苏伊士型油轮，在驶近阿联酋富查伊拉港时停航或掉头。

虽然仍有其他船只继续驶往该地区，但霍尔木兹海峡周边几乎每天都发生袭击，富查伊拉附近也不例外。超级油轮撤离该地区，再度引发外界对石油能否持续经由这条水道运输的担忧。

船只通常会经停富查伊拉，然后驶往阿曼湾或继续前往波斯湾。因此，驶往富查伊拉的船只数量也是衡量油轮运营商进入霍尔木兹海峡附近水域意愿的一个更广泛指标。

大型原油运输船可以在霍尔木兹海峡之外的富查伊拉近海和阿曼水域等待，由穿梭油轮承担风险更高的海峡航程，它们把原油运出后转装至大型油轮，再运往买家。

这个体系依赖稳定的接货油轮供应。如果空载超大型原油运输船大规模撤离该地区，可能会拖慢原油运输，穿梭油轮也会因此被占用更长时间。

全球油轮短缺已将运输成本推至异常高位。如今租用一艘油轮把石油从美国运往中国的成本，甚至高于将一枚火箭送入太空。