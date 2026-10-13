亿万富豪马斯克迄今已投入约3亿6600万美元（约4亿6900万新元），其中自今年7月以来已捐出2亿7600万美元，协助共和党在来临的中期选举中维持对国会的控制权。

路透社引述《纽约时报》报道，根据竞选财务记录，马斯克很可能是今年选举中最大的单一政治捐款人。

这场选举对马斯克而言至关重要。美国众议院的民主党议员要求调查他担任航天公司SpaceX首席执行官期间所获得的政府合约，以及他在美国总统特朗普任内领导政府效率部（DOGE）的工作。

马斯克的政治支出明细已获得他所支持的超级政治行动委员会一名发言人证实。马斯克自去年1月1日起的选举周期至今已投入3亿6600万美元。

自今年7月以来，至少有2亿7600万美元流向共和党团体和超级政治行动委员会。

据报道，马斯克也通过一些不公开捐款人身份的组织投入更多资金。

超级政治行动委员会发言人说，本轮选举周期中约有9000万美元用于支付上一轮选举相关工作的费用，或支持其他议题，包括一名最终落选的威斯康星州最高法院法官候选人，以及一项引发争议的计划。该计划向签署支持言论自由和枪支权利请愿书的登记选民支付100万美元。

在上一轮选举周期中，马斯克曾于2024年投入约2亿9000万美元，帮助特朗普在总统选举中击败前副总统哈里斯，赢得大选。

特朗普曾允许马斯克在白宫工作数月，负责领导旨在削减成本的政府效率部，但两人后来公开决裂，马斯克辞去白宫职位。

不过，他们后来和解了，特朗普上周在华盛顿特区举行的一次活动中，向马斯克颁发国家科学奖章。

尽管美国法律规定，个人向候选人竞选活动捐款的上限为3300美元，但竞选资金制度存在漏洞，允许大额捐款人向支持特定候选人的政治行动委员会（PAC）捐款。