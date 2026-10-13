法国中学发生枪击案，一名14岁少年持猎枪在校园开火，造成校长和一名教师中弹受伤，最终被一名教职工制伏。

法新社报道，这起枪击事件发生于星期一（10月12日），地点是马赛附近南部小镇奥巴涅的约瑟夫·拉卡纳尔中学。

当局说，53岁的校长大腿和背部中弹，37岁的教师则大腿中弹，所幸没有危及生命。另有一人被子弹擦伤。

当局也说，这起事件似乎与近几周席卷法国的高中生抗议活动无关。

马赛副检察官茹阿内顿（Audrey Jouaneton）说：“嫌疑人携带一个吉他盒进入学校。他显然从吉他盒里取出一支长枪。”

她说，嫌犯至少开了四枪，其中一枪是在一间有教师和学生的教室内射出的，子弹在黑板上留下痕迹。

初步调查显示，嫌疑人之前没有犯罪记录或激进化倾向。

一名学生萨拉说，她当时在上西班牙语课时听到火警警报响起，便立即跑到走廊，结果她和同学在那里“撞见”枪手。“他开始开枪射击，并说：‘我只针对老师，不针对学生。’”

目前，警方已以谋杀未遂罪名展开调查。

法国内政部长努内兹（Laurent Nunez）前往事发现场后指出，嫌疑人的父母也已被拘留。

他说，调查人员正调查少年如何获得枪支。

法国总统马克龙事后在X平台赞扬教职员工的快速反应。“我赞扬教职员保持冷静，并作出堪称典范的应对方式，避免最坏情况发生。”

教育部长热弗雷（Edouard Geffray）也前往事发现场，并呼吁采取行动打击此类暴力行为。他说：“这一切似乎属于一种更广泛的社会现象。我们必须作出社会层面的回应……学校不可能包揽一切，学校无法处理重大暴力事件。”

近几个月来，法国学校暴力事件频发，促使一些学校在入口处实施书包检查。

今年2月，法国南部一名14岁少年持刀刺伤一名美术教师至少三次，导致这名60岁的教师情况危急。

去年6月，法国东部一名14岁学生刺死一名助教。

另一起案件发生在去年4月，一名学生在多间教室里持刀行凶，导致一名女生和另外三名学生受伤。