国际货币基金组织警告称，全球金融体系面临的风险“有所上升”，包括人工智能（AI）相关市场调整，以及可能造成“严重”后果的网络安全威胁。

法新社报道，国际货币基金组织（IMF）星期二（10月13日）发布《全球金融稳定报告》说，全球金融市场不应掉以轻心。尽管市场目前仍具韧性，但人工智能（AI）引发的抛售潮、政府债券收益率上升，以及网络攻击，都可能构成威胁。这些风险很可能在短期内引发金融环境急剧收紧和市场动荡。

然而，国际货币基金组织警告称，AI投资迄今有助抵消中东战事和整体政策不确定性对经济造成的拖累。但越来越多证据显示，实现AI相关能力可能不需要如此庞大的投资，或潜在经济收益可能不如预期般可观。

报告指出，如果AI相关企业的盈利或投资减弱，可能引发相关资产价格调整，并波及更广泛的金融市场。

这份报告进一步加深外界对AI及其广泛影响的担忧，包括对劳动力市场、教育和不平等问题的冲击。

该组织呼吁决策者加强网络安全能力，包括对第三方科技供应商实施更严格的监管。

IMF的压力测试模型显示，即使在假设AI发展放缓、债券市场脆弱性引发经济衰退的情境下，银行的资本缓冲仍相当稳健。

不过，报告也警告，银行业仍存在“局部薄弱环节”。在测试中，资产占全球银行业总资产22%的银行被评定为资本水平“偏弱”，高于2025年测试中的18%。

债券收益率飙升或带来冲击

IMF指出，自今年4月发布上一期报告以来，债券市场风险进一步加剧，能源价格上涨推动政府债券收益率走高。

一方面，为了抑制通胀，各国决策者可能需要提高政策利率，进而加重必须不断滚动续借短期债务国家的偿债负担。另一方面，对价格变化较敏感的投资者可能进一步推高债券收益率，而市场波动加剧也可能损害流动性。

IMF警告，上述因素中的任何一项都可能导致债券收益率突然飙升。此外，主要经济体的主权债务水平居高不下，财政赤字问题也迟迟未获解决，进一步加大市场压力。

不过，IMF指出，债券市场迄今仍能妥善应对压力。对冲基金能够逐步解除部分通过回购协议取得的借款，而未引发回购市场动荡。

该组织呼吁决策者采取措施，使公共债务走上可持续的轨道。