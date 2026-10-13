Anthropic公司指出，公司进行的实验显示，小型人工智能模型可能再过几个月就具备在商用物联网（IoT）设备上自我复制的能力，例如智能烤箱和非知名品牌的安卓电视盒。

路透社报道，Anthropic公司星期一（10月12日）说，公司在实验中研究人工智能（AI）模型是否能够找到易受攻击的设备，将自身复制到这些设备中，并在无需人工干预的情况下持续传播。

研究发现，参数规模低于300亿的小型模型，已能完成自我复制所需的多个步骤。不过，这些AI模型仍难以从头到尾独立完成整个复制过程。

在简化的测试中，Anthropic公司发现GLM-5.2及更强大的模型能够实现端到端的自我复制。

Anthropic警告称，一旦AI模型能够自我复制，将更难彻底关闭，因为它们没有单一的中央控制点可以一键停用。与传统恶意软件不同，这些模型还可能自行识别不熟悉的设备，并将数据中心处理器等作为攻击目标。

公司的研究重点是物联网设备，例如安卓电视、智能家电和其他联网设备，因为这类物联网设备的安全防护通常较为薄弱。

Anthropic也警告说，如果小型模型以目前的速度改进，它们可能在今年年底前具备自主复制能力，而基于模型权重进行复制的系统也可能很快跟进。

不过，Anthropic说，这类自主AI系统可能以较慢的速度扩散，并依赖普遍可取得、但安全性相对较低的计算资源。不过，该公司强调，应加强系统防护，降低这类AI代理扩散的风险。

Anthropic新安全措施大幅减少AI攻击

Anthropic星期一也说，公司推出旨在防止竞争对手复制Claude AI模型能力的新措施后，所谓“蒸馏攻击”（distillation attacks）所获取的数据减少约90%至99%。

随着中美AI竞争日益激烈，模型蒸馏已成为领先AI公司的主要关注点。Anthropic、OpenAI和谷歌等公司认为，这种做法让竞争对手能以更低成本、更快速度复制先进AI模型的能力。

Anthropic说，公司加强对Claude推理过程的保护，大幅减少竞争对手试图提取相关信息的情况。目前，通过蒸馏获取的推理数据，比采取防护措施前减少10至100倍。

Anthropic已加强防护，防止竞争对手通过代理网络反复测试Claude、套取相关推理能力，从而阻止大规模复制模型能力的行动。

Anthropic目前已封禁数以万计与蒸馏行动有关的账户。