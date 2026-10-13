（华盛顿路透电）美国国家航空航天局（NASA）的毅力号火星车创下纪录，成为在地球以外的任何天体表面行驶距离最远的车辆。

NASA星期二（10月13日）说，自2021年抵达火星以来，毅力号（Perseverance）累计行驶了45.2公里，打破了此前由机遇号（Opportunity）火星车于2004年至2018年创下的45公里纪录。

毅力号配有六个轮子，大小与汽车相当，主要任务是探索火星过去是否曾存在适合微生物生存的条件。

NASA喷气推进实验室负责这两辆火星车的项目经理史蒂文·李告诉路透社，至今毅力号最大的成就，是去年在据信形成于30多亿年前的古河道岩石中发现潜在生物特征，即古代微生物可能存在过的迹象。

NASA指出，毅力号的成功在很大程度上归功于它的自动驾驶能力。它配备名为AutoNav的自主导航系统，90%的行驶里程都是自主完成的。

史蒂文·李说：“毅力号会拍摄前方地形的立体图像，生成三维地图，并选择驶向目标的最安全路径。”

毅力号的另一个关键部件是视觉计算元件。这是一种高速协处理器电脑，让火星车能够快速处理图像和运行自动驾驶软件，从而几乎不间断地行驶。

相较之下，过去的火星车在每个行驶路段前都得停下来“思考”。

毅力号最初仅计划行驶20公里。NASA正在测试毅力号的移动系统，以验证它还能行驶100公里以上。