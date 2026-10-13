（巴黎综合电）黑客一夜之间将法国数百家超市的冷藏柜和冷冻柜温度调高至最高50摄氏度，导致火灾并造成食品变质。

巴黎检察官办公室称，一场大规模网络攻击波及法国多家大型食品零售商的联网制冷设备。

法国总理办公室官员说，总理勒科尔尼已经指示国家网络安全局展开调查。

官员指出，法国正在与欧洲其他国家的网络部门进行协调，因为其他国家也可能受到影响。当局正在评估其他法国公司是否面临风险。

欧洲网络安全公司Sekoia的威胁侦测与研究部门高级分析员艾梅说，西班牙、葡萄牙、波兰、德国和比利时也受到影响。

家乐福说，旗下80家超市受到波及。在法国经营约490家门店的超市连锁集团Monoprix证实5％的门店受影响。

零售商Intermarche的母公司Les Mousquetaires说，旗下约150家门店的冷藏设备，在夜间被调高至 50摄氏度，而且持续六小时。所有受影响的食品都已丢弃，以消除健康风险。

另一个零售商合作社Cooperative U旗下的超市也遭到此类破坏。

目前还不确定整体损失有多大。不过，Intermarche首席执行官科蒂亚尔对法国媒体说，这场史无前例的袭击，将导致全法范围内单日损失高达数千万欧元。

消息：丹麦公司软件出漏洞

超市冷藏冷冻区的设备通常由控制盘操控，负责调控全店的冷藏和冷冻设施，并且可以远程调控，使维护公司能够随时随地进行调节。遭黑客攻击的超市软件由丹麦一家公司提供。

接近勒科尔尼的消息人士称，国家网络安全局在这家丹麦工业公司丹佛斯提供的软件发现一个漏洞。

丹佛斯证实已获知法国发生的事故，并说受影响的设备运行的是过时的固件（firmware），公司长期以来一直建议客户把系统更新至最新固件。

法国零售业协会发声明，要求丹佛斯就此次事件保持“完全透明”。协会强调，超市的宗旨是保护消费者并尽快恢复正常运营。