日本外相茂木敏充说，针对一名美国海军陆战队队员涉嫌杀害冲绳女性的事件，官员们正在审查驻日美军在基地外的行为准则。

法新社报道，茂木星期二（10月13日）说：“我们计划进行讨论，包括评估现有规则是否有效。” 在与美方的会谈中，将审查“巡逻和宵禁管理”等事项。

他指出，此次双边高层磋商将审视美军人员在非执勤期间的行为，以及规范他们在基地外活动的“自由行动”政策。

上周，日本警方逮捕了一名驻冲绳美军，他涉嫌在那霸的一家酒店杀害一名39岁女性。在被捕后，美军实施了为期两天的“行动暂停”以强化纪律和规范，随后又实行为期一个月的宵禁。

日本首相高市早苗星期二说，日美上星期已启动高层及工作层磋商，探讨采取哪些有效措施。她说：“日本政府将继续竭尽全力处理此案，并确保此类事件不再发生。”

茂木上周末与美国国务卿鲁比奥通电话。鲁比奥对这起涉嫌犯罪事件表示“诚挚慰问”，并承诺美方配合调查。

美国在日本驻有约5万4000名军事人员，其中大部分驻扎在冲绳。2024年，冲绳发生多起美军人员性侵事件，随后政策被修订，美军人员被禁止在凌晨1点至5点期间在基地外公共场所饮酒或光顾酒吧。