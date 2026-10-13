（曼谷综合电）国际货币基金组织警告，全球金融体系正面临人工智能的投资效益失衡、国债收益率冲高和网络袭击等风险日益加剧的威胁，不容各国掉以轻心。

国际货币基金组织（IMF）与世界银行年会正在泰国曼谷举行。IMF星期二（10月13日）发布《全球金融稳定报告》点出，人工智能（AI）领域的投资有助弥补中东战争和整体政策环境不明朗构成的经济冲击。但是，如今有“更多证据”显示，建立AI能力或许并不需要如此庞大的投资，潜在的经济利益也或许没有预期中大。

IMF提醒，超大规模数据中心营运者（hyperscalers）为投资项目进行融资所发行的债券，如今已占全球投资级债券发行量的10%，比2024年高出逾10倍。如果AI领域的盈利或投资接下来趋缓，可能引发相关资产价格的调整，继而外溢到更广泛的市场，“后果可能是全球性的”。

债市风险加剧主要经济体国债与赤字压力

IMF称，自4月发布上一份报告以来，能源价格持续高企，推高了国债收益率，债券市场的风险已恶化。央行须调高政策利率以抑制通货膨胀，致使各国债务负担更沉重。此外，一些对价格敏感的投资者要求更高收益率，市场波动因此更为激烈，继而打击流动性。这种种因素都可能导致债券收益率急剧上涨，对主要经济体居高不下的国债和财政赤字增添压力。

IMF也说，今年至今逾70%的网络袭击事件中，软件供应商都来不及在袭击发生前将漏洞补好，比一年前多出20个百分点。它警告，只要发生一场大型网袭，令某个关键服务或金融机构瘫痪，公众的信心就可能被击溃，恐慌将迅速在各个市场蔓延开来。

IMF敦促各国决策者大幅提升网络安全能力，包括加强监管第三方科技服务供应商。报告总结说：“这些风险都是潜在的短期催化剂，可能导致金融状况急剧收紧，掀起市场动荡。”

全球经济韧性已至极限

基于AI领域投资大增，IMF同天发布的《世界经济展望报告》将今年全年经济增长预测从7月份的3%略微上调至3.1%，明年的预测则维持3.4%。

不过IMF警告，有几个因素可能导致增长动力无法持续。除了AI投资潜在的金融风险和债券收益率冲高以外，美伊战争爆发后，全球能源库存已大量消耗，如果冲突继续拖曳，这层缓冲难免消耗殆尽。

IMF首席经济学家滕雷罗（Silvana Tenreyro）说：“全球经济一直保持坚韧，但这股韧性已达到极限，增长风险已转向下行。”

中东多国恐陷双位数萎缩

由于中东战事持续、霍尔木兹海峡封锁时间比4月份所预测的更久，IMF大幅下调了中东和中亚地区2026年的增长预期，从六个月前预测的增长1.9%降至萎缩0.3％。

当中，受石油生产和航运中断影响最严重的国家，包括伊拉克、科威特、卡塔尔和巴林，今年可能陷入双位数经济萎缩。面对美国的制裁和封锁，伊朗经济今年预计萎缩7.6%。

不过，IMF预期，随着霍尔木兹海峡预计重开，中东经济有望在明年大幅回弹。

中国增长或跌至官方目标范围下限

IMF也将中国经济今年的增长略微调低0.1个百分点至4.5%，处于中国政府4.5%至5.0%增长目标区间的下限。这主要是因中东冲突导致能源价格上涨，以及中国国内消费低迷。

IMF也预测，到了2027年，中国经济增长还将放缓至4.0%，同样较7月份的预测低0.1个百分点。

中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会上就IMF的报告答询时说，中国经济长期向好的基本面没有变，“我们对中国经济的发展前景充满信心”。