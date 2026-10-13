美国总统特朗普计划下月访问亚洲之际，再次提及可能与朝鲜领导人金正恩会面。然而，朝方至今未释放明确对话信号，反而高调展示包括洲际弹道导弹、潜射弹道导弹等多款先进武器。分析认为，平壤意在展示核打击能力，强调拥核国地位，并为未来朝美谈判争取有利条件。

特朗普12日（当地时间）被问及亚洲访问期间是否计划与金正恩会面时说：“可能会见面。如果实现，那将是一件有趣的事。我和他一直相处得很好。”

不过，特朗普未透露会面时间和地点，也没有迹象显示双方已展开实质协调。

特朗普计划下月中旬先出席在菲律宾马尼拉举行的亚细安峰会，随后转往中国深圳，参加同月18日至19日举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议。

去年庆州APEC峰会期间，特朗普也曾表达与金正恩会面的意愿，但朝方未予回应，会谈最终未能实现。尽管美国今年以来多次重申愿在不设前提条件下与朝鲜对话，平壤始终保持沉默。

韩国驻美大使康京和近日说，目前尚无朝美重启对话的具体迹象。不过，韩国国家情报院此前向国会报告时研判，朝美在深圳APEC峰会前后重启对话的可能性约为50%，朝鲜也有意把握这一外交契机。

金正恩携夫人女儿参观国防革命博物馆

就在特朗普再次释放对话意愿之际，朝鲜高调展示核武发展成果。

朝中社13日报道，为纪念劳动党建党81周年，朝鲜举行国防革命博物馆开馆仪式，金正恩偕夫人李雪主及女儿金珠爱出席。

朝中社公布的照片显示，馆内集中展示新型“火星-20型”洲际弹道导弹、潜射弹道导弹、“火星-16马型”（又称火星-16B型）高超音速导弹、600毫米超大型火箭炮及反舰导弹等武器。

其中，“火星-20型”被视为可打击美国本土的远程核武运载工具。展区还出现多弹头技术图纸及标注全球多个地区的地图，被解读为朝鲜有意凸显突破美国导弹防御体系的能力。

分析：朝美领导人能否再会要看平壤回应

庆南大学远东问题研究所教授林乙出指出，此举显示朝鲜无意重返无核化谈判，而是试图将核武国地位固化为永久性国家象征。

朝鲜研究所教授梁茂进则认为，金正恩携女儿出席开馆仪式，意在强调核武力量是守护未来世代及金氏家族统治的重要手段。

特朗普首个任期内曾与金正恩三次会晤，分别是2018年新加坡峰会、2019年越南河内峰会及同年板门店会晤，但双方始终未能就无核化与解除制裁达成协议。

分析认为，尽管特朗普再次主动示好，但朝鲜坚持拥核路线，双方立场分歧依旧。此次亚洲之行能否取得进展，朝美首脑是否会在时隔七年后再次对话，关键仍取决于平壤的回应。