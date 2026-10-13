英国前首相苏纳克星期二（10月13日）说，以美国为首的全球秩序“已经终结”，世界正进入地缘政治不确定性加剧的时期。

彭博社报道，苏纳克在新德里举行的彭博“新经济论坛”首日会议上说，美国总统特朗普“并非这一局面的成因，而是其体现出的症状”。

“我们当今所处的世界，尚未形成一种稳定的格局，这引发了巨大的地缘政治不确定性，甚至带来危险。”

苏纳克指出，世界正适应新的地缘政治现实。中国在经济、军事和技术领域已成为美国实力相当的竞争对手，印度和海湾国家等也有更大的自主空间，可以规划自身的发展道路。

苏纳克也警告，过度依赖中国供应关键矿产及药物核心成分存在风险。

他说，随着美国、英国及其他国家寻求通过值得信赖的合作伙伴来实现供应链多元化，印度可能成为其中“巨大的受益者”。

“通过像印度这样值得信赖的合作伙伴来加强供应链韧性，在我看来是正确的方向。”

苏纳克还说，预计到2027年，科技公司净发行的长期债务规模将超过美国政府。