红十字会星期二（10月13日）呼吁中东局势紧急降温，并警告称，战事升级将给数千万平民带来灾难性后果。

法新社报道，红十字国际委员会主席斯波利亚里奇说：“中东地区的军事行动正让平民付出无法接受的代价。”

也门政府军与胡塞武装的战事近期升级。胡塞武装针对沙特的石油设施、油轮及交通枢纽发动一系列袭击，其中包括利雅得机场的几次致命袭击。

斯波利亚里奇在一份声明中指出：“沙特近期发生的伤亡和破坏事件，再次印证了敌对行动给平民造成的惨重代价。”

她说：“在也门，包括亚丁和萨那在内的多个地区，平民伤亡、人口流离失所和民用基础设施受损的情况正令人担忧地加剧。整个中东地区的民用基础设施屡遭打击，也有人因此丧命。”

斯波利亚里奇强调，平民和民用物体必须免受攻击。冲突各方在任何时候都必须区分平民、民用物体与军事目标。

她也警告，针对港口、机场及关键基础设施的袭击，将给依赖这些设施的民众带来严重后果。

她说：“如果敌对行动进一步升级，将给数以千万计的民众带来灾难。各方必须紧急采取行动缓和局势，保护平民免受进一步伤害。”

旷日持久的也门内战在这个国家引发了根深蒂固的人道主义危机。