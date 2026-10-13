（华盛顿综合电）尽管招致了国际社会和美国两党议员的共同批评，美国总统特朗普仍为与俄罗斯达成的柴油供应协议辩护，指协议以美国为先，能帮助降低国内柴油价格。但分析师认为，俄罗斯的柴油出口量和出口成本决定了它难以在中期选举前降低美国燃料价格，特朗普为此付出的政治代价将得不偿失。

自中东战争开始以来飙升超过60%的美国柴油零售价格，已成为共和党在11月中期选举中，维持对参众两院控制的最大阻碍之一。而特朗普放宽对俄制裁以换取柴油出口的协议，恐成一些选情本就岌岌可危的共和党人的“10月惊奇”。

七名跨党派参议员星期天（10月11日）撰写联名信批评这个协议违法，要求特朗普“改弦易辙”。他们在信中强调：“当俄军仍在残害乌克兰平民时，美国不该向普京递上经济救命绳。”

特朗普星期一（12日）在白宫对媒体讲话时，驳斥了来自共和党议员的批评，称认为这些人“不是认真的”。他辩称，美国可以继续对俄柴油施加限制，“但如果我们这么做，世界其他地区将受到非常大的影响”。

他也在社交媒体发文说：“我为美国人民做出了正确的选择——始终，美国为先！”

不过路透社和彭博社引述分析师指出，俄罗斯10月承诺释放的225万桶柴油，甚至不够美国消费者一天的消耗量，而长达两周的运输时间和高昂的运输成本也可能推高价格，难以在中期选举前为美国农场主和卡车司机带来实质缓解。

同时，俄罗斯柴油能否真正运往国际市场，也取决于俄乌能否达成能源停火协议。尽管特朗普宣称两国已因他的要求同意停火，但俄乌均未证实同意这个协议。俄军甚至在星期一还袭击了乌克兰境内至少六处能源设施。

彭博地缘经济分析师科克查罗夫（Alex Kokcharov）在一份报告中直言：“目前没有任何迹象表明有任何（俄）柴油正在运往美国。鉴于放松制裁的合法性存疑以及俄罗斯自身的出口能力有限，尚不明确这项协议是否能带来全球柴油净供应量增加。”

消息人士：美特使称协议有助让俄回谈判桌

路透社引述三名了解美乌对话的知情人士称，特朗普特使威特科夫和女婿库什纳此前在迈阿密和乌克兰与欧洲国家代表会谈时坦言，普京尚未准备好进行停战谈判，而柴油协议或有助于软化俄罗斯的态度，重启三方会谈。

此外，美国多次要求乌克兰停止攻击俄炼油厂，也有这一层考量。

其中一名知情人士说：“美方的设想是，美国可以回头对俄罗斯说，‘看，乌克兰人已经停止袭击了，我们也给了你们这个协议。现在轮到你们做出表示了’。”

不过，与会的乌克兰代表对美国的做法持怀疑态度，认为这是利用商业交易来安抚俄罗斯。

特朗普政府此前也曾试图拉拢普京，包括提出解除制裁可能以及潜在的矿产交易合作。然而，这些举措均未能实质改变俄罗斯的核心诉求，也未能说服俄方接受全面停火协议。

报道还引述一名接近克里姆林宫的人士称，普京只有在“拿下顿巴斯地区剩余11%的领土，能向国内宣称胜利”时，才会重返谈判桌。乌方则明确表示，不会再向俄罗斯割让任何领土。