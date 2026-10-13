（萨那/利雅得综合电）也门胡塞武装警告美国不要介入也门战争，否则将面临“令其痛苦的反击”。随着胡塞武装与美国盟友沙特阿拉伯之间的战斗加剧，一直不愿卷入其中的华盛顿正考虑出手打击胡塞武装。

胡塞武装政治局成员布海提周一（10月12日）接受法新社采访时表明，如果美国参与对也门的打击，胡塞武装将毫不犹豫地作出迅速且令敌人痛苦的反击，打击美国及它在中东地区的所有利益目标。

他警告：“沙特石油设施与机场的所有工作人员应远离这些地点，因为它们已成为合法打击目标。”

布海提称，胡塞武装对沙特的军事行动旨在向沙特王储穆罕默德释出一个信息，即“他再也不能从安全的位置对也门发动侵略”。

自7月也门战事重启以来，胡塞武装多次袭击沙特的石油设施、油轮与运输枢纽。其中，周六（10日）对沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场的袭击造成至少13人死亡、300多人受伤。

利雅得机场遇袭后，美国总统特朗普便表明会考虑加入沙特针对胡塞武装的打击行动。他星期一进一步批评胡塞武装“行为非常恶劣”。

预告打击萨那石油公司 联军吁居民撤离

以沙特为首的多国联军周二（13日）说，他们在利雅得以北拦截并摧毁了三架无人机。联军还预告将在胡塞武装控制的也门首都萨那展开特别行动，并要求当地居民撤离也门石油公司设施所在区域。

胡塞武装随即称，任何针对萨那的袭击，都将导致利雅得遭受严厉且令人痛苦的反击。胡塞也发布疏散警告，呼吁人们远离石油巨头——沙特阿美的所有设施。

沙特暂停发布警报遭质疑

据路透社报道，沙特在利雅得机场遭受一系列致命袭击的前几天，停止发布有关军事袭击的公开预警，但未作出解释。西方与阿拉伯国家官员及分析员指出，这显示沙特正试图营造一切如常的氛围。不过，这也引发人们对沙特防范袭击及保护居民和游客能力的质疑。

中东政策委员会高级常驻研究员阿拉默说：“他们（沙特政府）想要两全其美：在发动军事行动的同时，也试图维持国内民众和外部利益相关方的信心。”

分析员警告，这种做法可能会适得其反，缺乏预警反而加剧了沙特国内的不确定性。

沙特自5月便开始利用国家早期预警系统，通过手机和社交媒体推送威胁预警。但利雅得机场上周接连遭受四次袭击，期间当局却未发布任何预警；此前的最后一次预警是在9月29日。

直到本周一，沙特民防部门时隔半月才再度发布预警，警告利雅得与南部城市可能面临威胁。

不过，与沙特政府关系密切的分析员希哈比说，即使有早期预警系统，也很难确保沙特所有资产不受袭击。“这是一个幅员辽阔的国家，遍布机场、输油管道和石油设施，根本没有足够的防空力量来同时保卫所有目标。沙特对防空系统的需求是无限的。”

哈立德国王国际机场上周六起关闭，并将停运至少一周，直至本周六（17日）。

目前正值沙特的国际会议与旅游旺季。机场遇袭后，世界能源大会本周仍如期在利雅得举行，但有不少国际能源巨头缺席。

沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹周一在大会上讲话时承认，会议照常举行不意味着风险已消除，但他强调，沙特会继续推进经济计划。

不过，中东战事已不可避免地冲击沙特经济。国际货币基金组织（IMF）在周二发布的报告中预计，今年沙特国内生产总值（GDP）将萎缩3.3%。这份报告在上周六利雅得机场遇袭前撰写。