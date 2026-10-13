（富查伊拉/伦敦综合电）随着伊朗伊斯兰革命卫队更加密集地攻击穿过霍尔木兹海峡的油轮，很多大型油轮的运营商宁可舍弃高额经济报酬，也选择掉头远离这个高风险航道，让外界再次担忧波斯湾的原油出口是否可持续。

彭博社星期二（10月13日）根据汇总的油轮跟踪数据报道，近几天来，至少有10艘超大型原油轮（VLCC）和数艘苏伊士型（Suezmax）油轮在行驶到靠近阿联酋富查伊拉（Fujairah）港口时，选择停航或空载掉头离开。

虽然仍有油轮继续驶往相关海域，但大部分前往阿曼湾和波斯湾的油轮都会选择富查伊拉作为过渡港，因此这个数据可以反映出油轮运营商对使用这些水道的意愿。

目前，革命卫队几乎每天都在对通过霍尔木兹海峡的油轮发动攻击。革命卫队海军星期一（12日）通报击中了一艘在霍尔木兹海峡航行的超级油轮，导致游轮起火；英国海上贸易行动办公室（UKMTO）则在10日接获了四起船只在霍尔木兹海峡遇袭的独立事件报告。

波斯湾地区原油出口商使用的代替方案，是让大型油轮停在富查伊拉港或霍尔木兹海峡外的阿曼海域等待，由接驳油轮（shuttle tankers）承担穿过霍尔木兹风险，将原油转送至大型油轮再运往海外。

这个方案帮助波斯湾地区的原油出口量恢复到了接近战前的水平，但它的运转高度依赖稳定前来的接货油轮，因此超大型原油轮的空载撤离，将会减缓原油的流动速度，进一步压缩运力。

全球油轮短缺使海运成本已成天价，租赁一艘从美国到中国的油轮的价格，比发射一枚火箭还高，但如此高的收益仍无法阻止油轮运营商撤离，凸显区域航运风险之大。

英首相指革命卫队主导美军基地事件 伊朗否认

另据法新社报道，英国首相伯纳姆星期一在议会下院发表讲话说，英国皇家空军费尔福德基地事件“极有可能”是在伊朗境内协调策划的，且伊朗革命卫队“几乎可以肯定指挥了”这起事件。”

伯纳姆强调，绝不容忍在英国领土出现这样的威胁，誓言将动用一切手段，严厉打击伊朗利用犯罪网络进行的活动。

伊朗驻英国大使穆萨维则否认德黑兰与这起事件有关，并对英方的指控提出抗议，要求他们公开支持这个观点的证据。

同天，包括美、英、澳、加、法、德等在内的29个国家也发表联合声明，以“最强烈的措辞”谴责伊朗发动的各类袭击。